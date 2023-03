Lugo Monumental solicita la paralización de las peatonalizaciones del casco histórico

El colectivo Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad, solicita la paralización de los proyectos para peatonalizar esa zona de la ciudad, en cuya ejecución está prevista una inversión de 4,4 millones de euros -a través de ayudas concedidas por el Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a través del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia-.

Este colectivo afirma que los tres proyectos de peatonalización pendientes se han llevado a cabo “sin informar públicamente de los mismos, sin debate, estudios de ninguna clase ni aportaciones” por parte de los afectados.

“En primer lugar, llama la atención que unas medidas tan importantes como las proyectadas se estén “escondiendo” a la población”, precisa el presidente de este colectivo, Luis Latorre, dado que “en la página web del Ayuntamiento (www.lugo.es) no hay ningún apartado en la entrada principal que remita a lo que se pretende hacer".

Tampoco, añade, “existen estudios previos” sobre cuántos vehículos dejarán de circular por el casco histórico “tras esa peatonalización”. Opina que, “sin ese dato crítico, es prematuro hacer una inversión multimillonaria en una proyección que realmente sólo se basa en querer cerrar al tráfico un pequeño espacio en la Praza do Ferrol”.

"NO SON PEATONALIZACIONES"

Además, afirma que se están vendiendo como “peatonalizaciones”, proyectos que “no son tales”, porque la mayoría de los vehículos que circulan por esas calles seguirán haciéndolo, dado que son “los de residentes, reparto, los que van a Diputación Provincial, al Colegio de Quiroga Ballesteros, los que acceden al aparcamiento de la Praza do Ferrol y los que cruzan por esa vía para salir por San Fernando”.

Desde su punto de vista, “los problemas que se crean para vecinos, repartidores y empresas no han sido valorados correctamente, ya que no hay estudios previos, ni hubo diálogo, y el proyecto no está claro en absoluto”. Por eso, añade Lugo Monumental, aunque los proyectos están ya muy avanzados, “es necesario” un debate “público” antes de su ejecución.