Lugo Monumental incluye la zona verde de Santo Domingo en su lotería para evitar su desaparición

La asociación Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del casco histórico de Lugo, ha tomado la decisión de incluir una imagen de las zonas verdes del recinto amurallado en su lotería de Navidad, para defender esos espacios y reclamar su supervivencia en las obras que ha iniciado el Ayuntamiento para completar la peatonalización de esa parte de la ciudad.

Cada año, la asociación elige una imagen para ilustrar los boletos de su lotería de Navidad y, en esta ocasión, ha incluido una fotografía de la zona verde de Santo Domingo, “para defender una de las escasas zonas arboladas del casco histórico”, así como para hacer referencia al hecho de que Lugo es “la única capital de provincia ubicada en una Reserva de la Biosfera”.

Según este colectivo, la supervivencia de los árboles de Santo Domingo peligra si prospera el actual “proyecto de reforma aprobado por el gobierno local”.

“En la participación no se hace referencia directa a la polémica, ya que entendemos que no sería oportuno y que en próximas fechas confiamos en que el Gobierno Local recapacite y escuche a la sociedad lucense, pero en todo caso no está fuera de lugar recordar la importancia de las zonas verdes y que Lugo es la única capital de provincia que está incluida en una reserva de la biosfera, en este caso la denominada Terras do Miño”, explica el presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre.

FIRMAS

Este colectivo también ha iniciado una campaña de recogida de firmas para preservar las actuales zonas verdes del casco histórico de Lugo, con puntos de recogida en 27 locales de la zona monumental y a través de la plataforma Change.org.