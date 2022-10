Lugo licita el 80% de la peatonalización de todo el centro histórico

La junta de gobierno del Ayuntamiento le dará luz verde este miércoles -día 19 de octubre- a la licitación del 80% de las obras incluidas en el plan 'Zero: Corazón Verde', con el que se pretende realizar una “peatonalización integral” del casco histórico de la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación, el gobierno local precisó que las obras, que salen a licitación por un importe de 6,4 millones de euros, tendrán un plazo de ejecución que oscila entre 8 y 10 meses como máximo.

El proyecto municipal, que será financiado con fondos europeos, busca convertir el casco histórico de Lugo en la primera Zona de Bajas Emisiones de la ciudad. Se busca, precisa el gobierno municipal, “reducir las emisiones en un 40% en espacios con un tráfico de 37.000 vehículos semanales”.

“Se trata de mejorar la calidad de vida” de los vecinos de la ciudad, “poner en valor los elementos históricos más emblemáticos” y “ganar espacios públicos para impulsar social y económicamente” el centro de Lugo.

Las actuaciones contemplan la peatonalización de las céntricas plazas do Ferrol y de San Fernando, así como las calles Bolaño Rivadeneira, Quiroga Ballesteros y Amor Meilán.

Queda todavía pendiente de licitación la actuación prevista en la Praza de Santo Domingo.

Proyecto de peatonalización de la Rúa Montevideo









LUGO MONUMENTAL

Por su parte, el presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, reconoció que este colectivo, que agrupa a los negocios del casco histórico, no puede opinar sobre el proyecto, porque no ha sido "consultado" en ningún momento. Aunque cree que, en general, la peatonalización de espacios es algo positivo, lamenta no tener acceso a los pormenores de un proyecto de esta dimensión.