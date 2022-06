Lugo inicia el camino para convertir el 15% del casco histórico en Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Lugo ha iniciado el camino para acometer la peatonalización pendiente del 15% del centro histórico de la ciudad, con el objetivo final de convertirlo en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La Xunta de Goberno Local ha adjudicado esta mañana la redacción de los tres proyectos constructivos enmarcados en la estrategia municipal 'Zero: Corazón Verde' a la empresa Proyestegal, por un importe total de 142.114 euros.

El proyecto supondrá la intervención sobre las zonas más emblemáticas del casco histórico de Lugo que todavía no habían sido peatonalizadas, lugares como las plazas do Ferrol y Santo Domingo o la Rúa do Teatro.

4,4 MILLONES

Lugo recibirá 4,4 millones de euros para la ejecución de esas obras, a través de las ayudas concedidas por el Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a través del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

“Nuestro principal objetivo”, recordó el gobierno local de Lugo, “no es otro que mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, incidiendo directamente en la calidad del aire, reduciendo hasta en un 40% las emisiones de los gases de efecto invernadero que originan los 37.000 vehículos que circulan a la semana por este entorno. Alcanzamos casi 410 toneladas de CO2 al año”.

“Las tres actuaciones previstas supondrán un antes y un después para la movilidad y la configuración urbanística del recinto amurallado, siempre bajo la premisa de humanizar todo lo posible ese entorno”, precisa en un comunicado.