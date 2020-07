Un lucense inicia su segundo día en huelga de hambre por vecinos que no le dejan dormir

Un vecino de Lugo, Juan Carlos Rivas Varela, ha iniciado hoy su segunda jornada en huelga de hambre ante el Ayuntamiento de la capital lucense para exigir que la administración municipal le busque una solución a los problemas que está teniendo con sus vecinos de arriba desde hace más de un año, dado que no le dejan pegar ojo ni a él ni a su mujer hasta altas horas de la madrugada.

En declaraciones a Cope Lugo, confirmó que, al menos de momento, nadie del Ayuntamiento de Lugo ha hablado con él, pero asegura que no tiene intención de moverse ni de abandonar la huelga de hambre hasta que le den una solución.

En ese sentido, lamentó que el Ayuntamiento, que tendría “que ordenar la convivencia entre los vecinos de la ciudad, pase de aquellos que pagan sus impuestos y cumplen las leyes”, mientras “premia a los infractores”.

Juan Carlos vive en un edificio en la parte alta de la Avenida da Coruña y asegura que sus vecinos, “de etnia gitana”, no “dejan de hacer ruido hasta las tres o las cuatro de la madrugada, porque al día siguiente duermen hasta las dos de la tarde”, lo que ha convertido la convivencia en un auténtico infierno para él y para su mujer.

“Se escuchan gritos, insultos, portazos y hasta un monopatín que recorre el piso de arriba de un lado a otro de madrugada”, dijo Juan Carlos Rivas, quien también explicó que la Policía Local se presentó en varias ocasiones y tramitó las correspondientes denuncias, pero “ellos les da igual, porque son insolventes y no pagan las multas”.

De hecho, reconoció que la situación se vuelve incluso peor cuando se presenta la Policía Local, porque “cuando se van los agentes hacen todavía más ruido”.

También habló con el propietario, pero de momento, aunque le dijo que ni siquiera tienen al día “el pago del alquiler”, no “hizo nada” efectivo para solventar esta situación.

A finales de mayo, Juan Carlos, que ha sido sometido a dos operaciones oncológicas en los últimos años, se presentó en el Ayuntamiento de Lugo para pedir ayuda, pero a pesar “de las promesas”, la situación no ha cambiado nada y, llegados a este punto, asegura que está dispuesto a mantener la huelga de hambre hasta que se solucione una situación que no le deja “vivir”.

“Llevamos un año sin poder dormir. Hasta las tres o las cuatro de la madrugada no paran los ruidos y mi mujer tiene que levantarse a las seis de la mañana para salir a trabajar. No podemos vivir. No puedo vivir. No pienso marcharme hasta que me den una solución”, aseguró.