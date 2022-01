Los Reyes Magos ya están en Lugo. Esta mañana fueron recibidos en el Ayuntamiento por la corporación municipal. Los pajes reales aprovecharon para recoger las cartas que fueron depositando estos días los niños de la ciudad en el buzón instalado en la Casa Consistorial.

Posteriormente, sus Majestades de Oriente se desplazaron a las inmediaciones del Auditorio Gustavo Freire, donde el Ayuntamiento de Lugo instaló una carpa para celebrar la tradicional recepción. Para amenizar la espera de los más pequeños, fueron programados diez espectáculos de gran formato.

Para evitar aglomeraciones, l os Reyes Magos recibirán a los niños en horario de mañana, hasta las 14:00 horas, y de tarde, de 17:30 a 19:30 horas.

El Rey Melchor tomó la palabra a su llegada a Lugo y anunció que llegan con los “sacos cargados de agasallos para repartir esta noite polas vosas casas”.

“A estrela que nos guiou ata aquí contén os vosos soños, sabedes por que? Porque a súa luz está feita da vosa bondade e da vosa inocencia. É unha mágoa que non poidamos vernos de preto para que nos lembredes ao oído o que nos pedistes, pero non vos preocupedes porque recibimos todas as vosas cartas e este ano tivemos especial coidado cando preparamos os agasallos. Vimos cargados de sorpresas”, añadió.

“Xa sabedes que para ver algo hai que crer. E os Reis Magos cremos en vós, as nenas e nenos que facedes que, neste día, a xente adulta recupere un pouco desa infancia que igual teñen algo esquecida. Compartide con eles a vosa ilusión, botade a voar a imaxinación e enchede de maxia as vosas casas”, dijo el Rey Melchor.

“Sabemos que en Lugo sodes especialmente xenerosas e xenerosos, que sempre recibides e tratades ben ás persoas que, coma nós, veñen doutros lugares. Sabemos que sodes responsables, con todo, e tamén coa Natureza, non vimos lixo tirado polas rúas, nin porcalladas á beira dos fermosos ríos que rodean a cidade, o Rato e o Miño. E tamén sabemos do voso bo comportamento durante estes tempos tan complicados pero que vós facédelo doado. Por iso é unha grande satisfacción para nós chegar a Lugo! Non vedes como nos brillan os ollos de ledicia? Así que será xusto facervos felices neste día, como vós facedes felices a quen vos rodea todos os días do ano”, concluyó.