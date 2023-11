Los bomberos comarcales montan un cortejo fúnebre para reclamar un convenio digno

Los bomberos de los parques comarcales llevaron su reclamación de un convenio laboral digno hasta el centro de la ciudad de Lugo, concretamente hasta la Praza de San Marcos, donde se encuentra la sede de la Diputación Provincial, con un cortejo fúnebre que se desplazó al ritmo del Himno del Antiguo Reino de Galicia.

El cortejo fúnebre se formó en la vecina Praza de Santo Domingo, donde se agruparon las decenas de trabajadores llegados desde diferentes puntos de Galicia, además de representantes de los colectivos que apoyan su reclamación.

Con las gaitas interpretando los acordes del Himno del Antigo Reino de Galicia, la comitiva se puso en marcha. Encabezabael grupo un muñeco vestido con la ropa de trabajo de los bomberos comarcales y fotos pegadas de los principales responsables políticos de los consorcios provinciales, que dependen de la Xunta de Galicia y las diputaciones.

Justo detrás, cuatro bomberos portaban a hombros un ataud precedido por tres coronas de flores y seguido por un manifestante disfrazado de sacerdote.

Por detrás del cortejo fúnebre, llegaba el grueso de la manifestación, con una pancarta en la que se podía leer el lema “A nosa loita é a vosa vergoña”. En otras pancartas también se podían leer mensajes como “Vidas por 1.200 euros”, en alusión a la reclmación que hacen los bomberos de un nuevo convenio colectivo, con mejores salarios y condiciones laborales.

Vídeo CedidoGran despliegue policial en el centro de Lugo por la protesta de los bomberos comarcales









GRAN DESPLIEGUE POLICIAL

La manifestación se está desarrollando bajo una intensa vigilancia. Decenas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía tomaron el centro de Lugo e incluso establecieron un control de acceso desde la plaza de Santo Domingo a la de San Marcos, situadas a escasos metros.

Héctor Fernández, delegado sindical del CSIF, afirmó que, en este momento, la situación está muy enquistada, por un parte porque “la Administración no se ha dirigido al comité de huelga para iniciar una negociación” que pueda encauzar el conflicto laboral hacia una posible solución, pero también porque Xunta y diputaciones “han querido echarnos a la gente encima”.

“Los ánimos están muy caldeados. Han usado datos para que la población se ponga en nuestra contra. Queremos aclarar que nosotros no pedimos un incremento de salario del 50%. No es cierto. Reclamamos que se elabore una RPT, se haga una valoración de los puestos de trabajo y se nos paguen los pluses que no se nos están pagando”, afirmó.

También reclaman, subrayó Fernández, una jornada laboral de treinta y cinco horas y media a la semana “y no cuarenta como estamos haciendo ahora”.