La lluvIa torrencial formó bolsas de agua de más de un metro de profundidad en Lugo

El teniente de alcalde y responsable de Cohesión Territorial en el gobierno local de Lugo, Miguel Fernández, confirmó que este domingo cayeron sobre la ciudad de Lugo unos treinta litros por metro cuadrado en aproximadamente veinte minutos, lo que dio lugar a la formación, en zonas puntuales, de bolsas de agua que superaron el metro de altura.

En declaraciones los medios de comunicación, Fernández afirmó que lo sucedido no tiene nada que ver “con que el sistema de saneamiento no sea el correcto o con que los sumideros no estuviesen limpios”.

Sucedió, dijo, porque “en determinadas zonas, puntuales”, especialmente en lugares “con poco desnivel, muy planos”, la “red de saneamiento no fue capaz de absorber” la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo.

BOLSAS DE AGUA

Esa situación dio lugar a la “formación de bolsas de agua que alcanzaron un metro y pico de altura”, y que acabaron por filtrarse e inundaron “bajos y sótanos de edificios”.

Para responder a esta situación de emergencia, el Ayuntamiento puso en marcha un dispositivo especial integrado por los Bomberos, la Policía Local, Protección Civil y personal de la empresa de limpieza, con camiones succionadores y nueve operarios dedicados a achicar esas bolsas de agua.

Según Fernández, antes de la medianoche la situación ya estaba relativamente normalizada.

En todo caso, ante la previsión de nuevas tormentas en las próximas horas, el dispositivo de emergencia se mantiene en situación de “prealerta”.