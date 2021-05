Las fuentes ornamentales de Lugo, paradas por la pandemia, volverán a funcionar a partir de mañana

El Ayuntamiento de Lugo ha informado de que pondrá de nuevo en funcionamiento este viernes las ocho fuentes ornamentales de la ciudad, que estuvieron apagadas desde el inicio del estado de alarma como medida de prevención frente a la pandemia, por recomendación de las autoridades sanitarias.

El concejal de Medio Ambiente, Miguel Fernández, confirmó que volverán a funcionar las fuentes de A Medusa, la Avenida de Garabolos, la Cibernética -en la Fonte dos Ranchos-, la de Los Leones -en la Praza de Avilés-, la Augas Férreas -en la plaza del barrio-, la Fonte do Rei -en la glorieta del mismo nombre-, la de As Rás -en los jardines de García Morato- y las de la Praza do Campo y A Pinguela -en el casco histórico-

Durante esta semana, “previamente a su puesta en funcionamiento, operarios de la empresa encargada de su mantenimiento han realizado todos los trabajos de limpieza, tratamiento y control de la calidad del agua, para mantener las máximas garantías sanitarias”, precisó.

Apagadas por la pandemia

Fernández recordó que “las fuentes estuvieron apagadas, sin agua, desde el inicio del estado de alarma, ante la situación provocada por la pandemia de Covid-19, como medida de prevención y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades del ámbito sanitario”.

“Ahora, hecha de nuevo la consulta, podemos ponerlas de nuevo en funcionamiento para goce de la ciudadanía”, concluyó.