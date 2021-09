El gobierno local completará la peatonalización del casco histórico con fondos Next Generation

El gobierno local de Lugo ha informado de su intención de complear la peatonalización del casco histórico de la ciudad con fondos europeos Next Generation, dentro de lo que ha denominado la “segunda gran transformación” de la capital lucense.

En realidad, el gobierno local de Lugo pretende completar el 15% de la peatonalización pendiente en el casco histórico de la ciudad mediante la creación de una “red peatonal funcional, verde y accesible”, para convertir todo el centro de Lugo en una Zona de Bajas Emisiones.

El proyecto contempla seis actuaciones concretas que, bajo la denominación 'Zero emisións, Centro Corazón Verde' y 'Arteria Verde', supondrán una inversión total superior a los diez millones de euros.

Intervenciones dentro y fuera de murallas

De ese modo, dentro del recinto amurallado se actuará entre la puerta de Bispo Odoario y la Praza do Ferrol, así como en la propia Praza do Ferrol y San Fernando, en Santo Domingo y en la Rúa do Teatro.

Fuera de murallas, se proyecta la “regeneración” de la Praza da Constitución, para crear un gran espacio “peatonal y verde”, que ampliará las calles Cidade de Vigo y Alcalde Ángel López Pérez.

El proyecto con el que el Ayuntamiento concurre a esos fondos Next Generation también apuesta por nuevos modelos de peatonalización, con más zonas ajardinada y árboles, algo en lo que “el casco histórico es un área deficitaria”.