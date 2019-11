El gobierno local asegura que tiene “crédito” para derribar en cualquier momento O Garañón

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, reconoció que la partida para derribar las torres de O Garañón, la polémica urbanización que derivó en un proceso penal en el que todavía figuran como investigados José López Orozco y José Ramón Gómez Besteiro, no aparece reflejada en el presupuesto para el año que viene porque todavía no existe un acuerdo con el promotor para ejecutar la sentencia de demolición.

Méndez respondía así, en declaraciones a los medios de comunicación, a las críticas lanzadas por el grupo municipal del Partido Popular en relación con esta circunstancia.

“Cualquier partida que va nominativa, si no gasta para ese fin, no se puede ejecutar”, precisó la regidora, de modo que si el Ayuntamiento de Lugo no pudiese derribar O Garañón el próximo año, “perdería una partida que”, por otra parte, “a día de hoy no ha sido cuantificada con exactitud”.

Si la negociación con el promotor abre la posibilidad de ejecutar la demolición de las torres de O Garañón en el año 2020, “se habilitará un partida”, aseguró Lara Méndez.

“Posiblemente, en el primer trimestre del año se produzca una nueva incorporación de remanentes” a las cuentas municipales, de modo que “si en ese momento” el gobierno local ya tiene noticias, podría incluirse con cargo a ese dinero la partida correspondiente.

En todo caso, también precisó que si fuese preciso habilitar esa asignación en cualquier otro momento del año, “se habilitaría igualmente esa partida”, porque el Ayuntamiento de Lugo tiene “afortunadamente remanentes”.

Insistió en que no se trata de un problema de “falta de crédito”, de modo que “esa opción siempre está abierta”.

“Lo que queremos es velar por la legalidad. En el momento en el que podamos derribar O Garañón, se habilitará la partida”, concluyó.