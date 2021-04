Frain mantendrá a su plantilla a pesar del incendio que calcinó la nave de su división de neumáticos

Frain confía en mantener todos los empleos a pesar del incendio de O Ceao





La empresa Frain, una de las más afectadas por el incendio que calcinó tres naves industriales y afectó a otras tres en el parque empresarial de O Ceao, en Lugo, está tomando decisiones y adoptando medidas para que su actividad se vea lo menos afectada posible por esta tragedia y su propietario, Francisco Dorado, confirmó que su intención es mantener a todos sus trabajadores.





En declaraciones a la Cadena Cope, explicó que, después de todo lo sucedido, llega el momento “de la reflexión para ponerlo todo a andar de nuevo”, sobre todo de “reponer mercancía” para seguir ofreciendo servicio a sus clientes.





El incendio arrasó la nave de la división de neumáticos de la empresa, pero Dorado explicó que la empresa estaba a punto de terminar la construcción de otra nave, “prácticamente enfrente”, y en esa nueva sede están almacenando el material que lograron recuperar de las instalaciones quemadas.





Reconoció, en todo caso, que determinada mercancía, que Frain importa de otros países, podría tardar unos tres meses en llegar, de modo que la empresa está ya buscando alternativas “para cubrir huecos” y para “mantener el empleo”.





No habrá ERTE





“Había la posibilidad de meter en un ERTE a más de 20 empleados que se dedicaban a las ruedas”, dijo el empresario lucense, “pero no todo es dinero en la vida”.





“Los trabajadores se presentaron el domingo preguntando en qué podían ayudar, cómo podían echar una mano. Eso es una satisfacción. Es algo de agradecer. No podemos mandarlos a un ERTE así como así”, añadió.





"Algo no funcionó"





En cuanto al incendio, se mostró crítico con la respuesta por parte del operativo de emergencias. “Esto no podía haber pasado. Pudo ser gravísimo. El fuego estuvo a diez metros de El Progreso y a 10 metros de una gasolinera. Esto pudo haber sido un caos. Algo no funcionó. Que lo miren. Para que no vuelva a suceder. Es lo que tienen que hacer. Nosotros intentaremos salir adelante como podamos”, concluyó.