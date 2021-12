Desalojado un local en Lugo que tenía 129 clientes con una capacidad para 27

Agentes de la Policía Local de Lugo desalojaron un establecimiento de ocio nocturno de la ciudad, en la Rúa Catedral -en el casco histórico- por exceder el aforo máximo permitido, dado que en el interior del mismom había 129 clientes, cuando solo podía tener 27.

Según la información facilitada por la Policía Local, los hechos sucedieron en la noche del sábado para el domingo, durante la inspección que realizaron los agentes en el marco del dispositivo especial de vigilancia desplegado por este cuerpo para velar por el cumplimiento de las medidas contra el coronavirus.

Al acceder al local, los agentes comprobaron que en el interior del mismo había mucha más gente de la permitida y, además, muchas de las personas congregadas no hacían uso de la mascarilla, a pesar de que estaban “bailando a escasa distancia unas de otras”, precisamente “por el espacio reducido del que disponían”.

Por ello, los policías ordenaron el desalojo del establecimiento y comprobaron que, en realidad, había dentro 129 clientes, cuando el aforo máximo del local era de 27.

Por ello, además de proceder al desalojo del local, tramitaron la correspondiente denuncia y procedieron al precinto cautelar del mismo, “por el grave riesgo y el peligro inminente que esta situación suponía para los presentes”.

Más denuncias

Durante el fin de semana, la Policía Local también tramitó denuncias en otros locales de ocio nocturno que no solicitaban el certificado Covid a la clientela, que no tenían control de acceso o cuyos camareros no hacían uso de la obligatoria mascarilla.

También fueron denunciadas tres personas por orinar en el entorno de la Catedral de Lugo.