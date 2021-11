Denunciados dos locales de ocio nocturno por superar horario y no pedir certificado Covid en Lugo

Agentes de la Policía Local de Lugo denunciaron la pasada madrugada a dos locales de ocio nocturno de la ciudad por incumplir la normativa decretada por las autoridades sanitarias para frenar los contagios de coronavirus, dado que en ambos casos superaron el horario de cierre permitido y no le pedían a la clientela, en la entrada a los establecimientos, el certificado Covid o una prueba diagnóstica negativa.

En concreto, en uno de los locales, ubicado en las inmediaciones de la catedral, en el casco histórico de Lugo, agentes del Grupo Operativo Nocturno levantaron dos actas de denuncia por infracción de la Lei de Saúde de Galicia, dado que estaba abierto al público después de la hora de cierre estipulada y no se les pedía a los clientes en la puerta el certificado Covid.

En la misma calle, los agentes realizaron otra inspección y levantaron cuatro actas de denuncia.

En ese caso, el propietario fue denunciado por incumplir el horario de cierre y por no pedir el certificado Covid o la prueba diagnóstica negativa a los clientes, pero también por no tener medidor de CO2 en el interior y no disponer de información sobre el aforo máximo permitido.

500 euros por infracción

Por cada una de las infracciones detectadas, los agente propusieron una sanción de 500 euros.