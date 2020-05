Denunciado en Lugo un bar abierto fuera de horario, con música, clientes en la barra y fumando

Agentes de la Policía Local de Lugo han denunciado a un local de la ciudad, ubicado en la Rúa Nova, por ejercer su actividad fuera del horario máximo permitido, superar el aforo de clientes que podría tener en su interior, tolerar el consumo de bebidas en la barra e incluso permitirles fumar dentro del establecimiento.

Según ha informado la Policía Local de Lugo, los agentes que realizaron la inspección también levantaron acta porque el establecimiento no respetaba las medidas higiénico-sanitarias establecidas en el proceso de desescalada, ya que los camareros no llevaban mascarillas, no había gel hidroalcohólico y los clientes no respetaban la distancia de seguridad.

De hecho, sobre las 03:40 horas, fuera del horario de apertura permitido para ese local, el número de clientes superaba el aforo máximo permitido, se consumía tabaco en el interior del local y había gente bebiendo en la barra.

Además, el propietario había montado una terraza en un local anexo, sin contar con el permiso necesario, y había instalado un sistema de producción de música para el que no disponía de autorización, dado que su licencia es de “café-bar”.