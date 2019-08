En Concello anuncia que subvencionará 40.000 euros para material escolar

El alcalde en funciones, Rubén Arroxo anunció, en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno de hoy, la aprobación de las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para familias con escasos recursos en el segundo ciclo de educación infantil para el curso 2019-2020. Arroxo informó que se repartirán un total de 40.000 euros distribuidos en ayudas individuales por concurrencia de 100 euros.

Además, el alcalde en funciones matizó las bases para la concesión de subvenciones a las asociaciones culturales y personas jurídico privadas que desarrollen su actividad en el ámbito cultural.

Los 40.000 euros se repartirán "en ayudas individuales por concurrencia a las personas que estén empadornadas en Lugo y para invertir en las librerías de la ciudad". Los beneficiarios podrán adquirir libros de texto y material escolar, los alumnos y alumnas deberán estar matriculados en centros sostenidos con fondos públicos.

Las ayudas se adjudicarán a los solicitantes cuya renta familiar "no supere el 0,66 veces el IPREM. En el caso de que no se cubriesen todas las solicitudes, se continuarán adjudicando a beneficiarios cuya renta familiar anual no supere el 0,80 veces el IPREM", puntualizó Arroxo.

Asimismo, Desde el área de Cultura, Turismo y Promoción da Lingua, se repartirán un total de 14.900 euros a las asociaciones y personas jurídico privadas que estén consituídas y domiciliadas en el concello de Lugo.

Entre los criterios para la obtención de las ayudas se tendrán en cuenta las actividades que "no utilicen a la mujer como reclamo o denigren su imagen, que la entidad cuente con un departamento de mujer o igualdad, o que la composición de la directiva cuente con un 50% de mujeres, además del uso del gallego en la programación de la actividad", finalizó el alcalde en funciones.