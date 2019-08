El Concello abre el plazo de solicitud de ayudas para libros de texto y material escolar

El concejal de Educación y Difusión del Conocimiento, Felipe Rivas, anunció que se abre el plazo para solicitar las ayudas para libros de texto y material escolar para familias con escasos recursos en el segundo ciclo de educación infantil para el curso 2019-2020. Rivas indicó que “las actuaciones en materia de educación son competencia de la Xunta de Galicia”, y añadió que están realizando “un importante esfuerzo económico para que las familias con bajos recursos puedan recibir estas ayudas”.

Felipe Rivas informó que desde la concejalía de Educación se repartirán un total de 40.000 euros en ayudas individuales de 100 euros a personas que estén empadronadas en Lugo, "para invertir en las librerías del concello en libros de texto y material escolar para alumnos y alumnas matriculadas en centros financiados con fondos públicos".

Las ayudas, continuó Rivas, “se adjudicarán a los solicitantes cuya renta familiar no supere 0,66 veces el IPREM, siendo el único criterio la cuantía de la renta de menor a mayor”. En el caso de no cubrirse todas las solicitudes, “se continuarán adjudicando a las beneficiarias cuya renta familiar anual no supere 0,80 veces el IPREM”.

El concejal de Educación apuntó que para realizar las solicitudes, las personas interesadas deberán presentar la solicitud y la documentación requerida en el registro del Concello en los próximos 15 días.