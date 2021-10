¡Comienza el San Froilán!

Las patronales de San Froilán arracaban este lunes en Lugo con la lectura del pregón a cargo de la presidenta de Cogami, la profesora y activista Marisol Bravos, quien abrió con su discurso un programa festivo compuesto por más de un centenar de actividades y conciertos en las “fiestas mayores del otoño gallego”, declaradas de Interés Turístico Nacional.

Durante la presentación de la pregonera, la edila de Cultura, Promoción da Lingua e Turismo, Maite Ferreiro, destacó su amplia trayectoria “en la lucha por la mejora de la calidad de vida de todas las personas con discapacidad”.

Por su parte, Bravos aprovechó la lectura del pregón de San Froilán para pedir una “educación inclusiva, sin bulling”, una “sanidad que nos tenga en cuenta”, erradicar “la violencia de género”, respeto “para la diversidad” y para “nuestros mayores”, un “futuro esperanzador para los jóvenes”, un “mundo rural más cuidado y una ciudad más limpia”, que se “valore nuestra lengua”, “accesibilidad” y el final de la pandemia.

Maite Ferreiro destacó la “gran presencia de las agrupaciones musicales y culturales de Lugo” en el programa festivo de este año, además de recordar que las patronales cuentan “con actividades ya consolidadas”, como la muestra de artesanía Arte San Froilán o la quinta edición de la muestra de Cultura e Tradición no Camiño.

Propuestas novedosas

También habrá propuestas novedosas, como una exhibición de saltos de longitud y altura en la calle, “que en otras ciudades cuenta con una gran popularidad” y son “muy valoradas por los vecinos y por las personas que se acercan para verlas”.

En cuanto a la música, durante los próximos días habrá 75 conciertos en la ciudad, repartidos entre los escenarios dispuestos en las plazas Horta do Seminario y Santa María, así como en el aparcamiento del auditorio municipal Gustavo Freire; recintos que estarán "perfectamente perimetrados" para cumplir los protocolos contra el coronavirus.

Cada día habrá tres conciertos, uno en cada uno de los escenarios, además de las actuaciones del San Froilán Miúdo, pensado para los más pequeños, que tendrán lugar en el aparcamiento del edificio administrativo del Ayuntamiento -en el Seminario-.

El grupo La La Love You fue el encargado de abrir la programación en la Praza Horta do Seminario, un cartel en el que también figura El Drogas, el ex vocalista de Barricada; o el grupo Tanxugueiras, recientemente elegido por el público como preferido para representar a España en el festival de Eurovisión.

En la Praza de Augas Férreas también habrá verbenas, con orquestas como París de Noia, Marbella, Costa Dorada o Arizona.

Recinto Ferial

En cuanto al recinto ferial, ayer por la tarde abría finalmente sus puertas, aunque algunos feriantes todavía estaban montando sus barracas, con la intención de tenerlo todo listo para la jornada de hoy, día del patrón y festivo en Lugo, cuando se espera una notable afluencia de público.

Imagen del recinto ferial donde otros años se instalaban las casetas del pulpo









A mediodía, la corporación local realizará la tradicional ofrenda al patrón en la capilla de San Froilán en la Catedral de Lugo