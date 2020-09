Comienza la fusión de arte sacro y contemporáneo en seis iglesias del Camino Primitivo

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, se reunía hoy con el artista Carlos Rodríguez Fernández, que materalizará su obra 'Del hijo, la respiración' en la Capela do Carme, en la ciudad de Lugo, dentro los I Premios Connexio, una “iniciativa pionera para potenciar el Camino Primitivo y el turismo a través de la fusión del arte sacro y contemporáneo”.

Este proyecto contempla el desarrollo de “intervenciones artísticas” en seis iglesias de la ruta jacobea, gracias a la colaboración del Ayuntamiento con la Diócesis de Lugo para darle “una mayor proyección a Lugo hacia Europa aprovechando la celebración del Año Santo” en 2021, explicó la propia alcaldesa.

Méndez se reunía esta mañana con Carlos Rodríguez acompañada por el edil de Desenvolvemento Local, Mauricio Repetto, y el delegado de Patrimonio Histórico-Artístico de la Diócesis y director del Museo Diocesano Catedralicio, César Carnero.

En ese encuentro también participó el presidente de la Confraría Virxe do Carme, Antonio de los Ojos, y otros miembros de la misma.

Las intervenciones artísticas serán desarrolladas en las iglesias de Santa María de Gondar, San Xoán do Alto, San Vicente do Burgo, San Miguel de Bacurín, San Pedro de Abaixo -en Mera- y la Capela do Carme, elegidas porque son las que tienen “mayor valor histórico y patrimonial”.

Los proyectos elegidos -premiados con 3.000 euros- serán expuestos en estos templos, tanto en su interior como en su exterior, “con el objetivo de invitar a reflexionar sobre lo que representa la peregrinación y el contacto con el Camino”, dijo la regidora local, además de potenciar la “investigación y la exploración de los vínculos entre la arquitectura litúrgica y el arte contemporáneo”.

“A principios de septiembre, los artistas comenzaron la ejecución de sus trabajos, que estarán finalizados en el mes de octubre”, precisó, y “desde el Ayuntamiento estamos grabando y documentando todo el proceso de montaje de las obras, para que ese contenido pueda ser visualizado a través de códigos QR que serán instalados en la entrada de los templos”.

También será difundido a través de las redes sociales y de la página web del proyecto para buscar “una proyección internacional”, añadió.