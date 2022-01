Colectivos vecinales de Lugo se muestran "preocupados" por el aumento de la violencia en el casco histórico

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Lugo ha expresado su “preocupación” por el incremento de la “violencia” y de la “inseguridad ciudadana”, de forma especial en el casco histórico de la capital lucense durante las madrugadas del fin de semana, a causa de la sucesión de peleas multitudinarias que han acabado con varios jóvenes en el HULA.

La última de esas peleas se produjo este fin de semana, con el resultado de una persona detenida y un joven ingresado en el HULA con dos heridas por arma blanca. Agentes de la Policía Local recuperaron dos cuchillos empleados en esa reyerta multitudinaria y la investigación sigue abierta por parte de la Nacional, de modo que no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas.

Ante sucesos como estos, el portavoz de la federación vecinal, Fernando Rois, reconocía a Cope Lugo que “falta seguridad” y que la situación “no puede seguir de esta manera”, porque la gente “no puede tener miedo a salir a la calle”, sea a la hora que sea, en la ciudad de Lugo.

Aunque reconoce que no sabe cuál puede ser la solución a este problema, opina que tiene que haber “más policía en la calle” y que “algo habrá que hacer” con las personas que “se comportan de forma tan violenta”.

“Estamos preocupados”, reconoció Rois.

Lugo Monumental

Por su parte, el presidente de Lugo Monumental -la asociación que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad-, Luis Latorre, dijo que no le gusta “ser alarmista”, pero también reconoció que “la situación no es buena, hay un deterioro social y la gente está muy nerviosa”, porque se están produciendo sucesos “que no gustan nada”.

Aunque dijo que la situación “es grave en toda la ciudad”, también reconoció que la incidencia es “más visible en centro, que es el barrio de todos”.

A su juicio, existe “un problema de prevención” y, aunque “la Policía ha actuado y hay un resultado”, dado que ha sido detenido uno de los participantes en esa pelea multitudinaria, opina es necesaria la aplicación de otros métodos disuasorios para evitar episodios de este tipo.

De hecho, Real se mostró partidario de la colocación en el casco histórico de cámaras de vigilancia porque “al igual que se emplean para denunciar infracciones de tráfico, también se pueden emplear para prevenir problemas de seguridad”.

A altas horas de la madrugada

Por su parte, Juan Agra, representante del ocio nocturno en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo y propietario de dos establecimientos en el casco histórico de la ciudad, dijo que esos altercados graves se producen después del cierre de los locales.

Además, afirmó que hay una importante presencia policial mientras los locales están funcionando e incluso después, para asegurar el cumplimiento del “toque de no queda”, pero esas reyertas se producen a altas horas de la madrugada.

El PP exige medidas "urgentes"

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular le ha exigido al gobierno local “actuaciones urgentes para detener la espiral de robos y violencia que se suceden, cada vez con más frecuencia, en Lugo”.

El viceportavoz del grupo municipal, Antonio Ameijide, dijo que, “tras los graves sucesos de la madrugada del sábado al domingo”, con varias peleas en el casco histórico de la ciudad, “muchos vecinos de la zona centro dicen estar cansados y que no pueden más” a causa de estas reyertas que “empiezan a sucederse todos los fines de semana”.

Ameijide insiste en la necesidad de contar con una ordenanza de civismo y con un sistema de videovigilancia que les darían “armas legales a los agentes” y contribuirían “a esclarecer estos lamentables sucesos”, en “lugar de tener que acudir a imágenes en las redes sociales”.

A su juicio, tendrían “un claro efecto disuasorio”.