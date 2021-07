El Club Fluvial se queda sin concesión y pide una "mesa de diálogo" con la Confederación Hidrográfica

La directiva del Club Fluvial de Lugo ha solicitado la convocatoria de una “mesa de diálogo” con el Ayuntamiento y el Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), después de que el organismo de cuenca le denegase la concesión para hacer uso del dominio público hidráulico del río Miño, en cuya orilla a su paso por la ciudad están las instalaciones de la entidad.

Los representantes del Club Fluvial ven “cuando menos curioso” que en 2019 no se apreciase ninguna incompatibilidad con la normativa y ahora se utilice ese argumento, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación Miño-Sil, “para intentar tumbar la actividad de unas instalaciones más que consolidadas después de 50 años”.

El Club Fluvial apela “al carácter social de la actividad que presta a la ciudad”, al tiempo que pide “altura de miras” a todas las partes implicadas para “desencallar la situación”.

"Claridad y concreción"

Además, esta entidad reclama “mayor claridad y concreción” a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en sus resoluciones y se pone “a su disposición para trabajar mano a mano”.

Por otra parte, la junta directiva lanzó “un mensaje de tranquilidad” a sus miles de socios ya que, además de agotar todas las vías para defender su postura, “el no tener la concesión ahora mismo no implica que no pueda volver a lograrse”.

De hecho, su presidente, Tito Valledor, advierte de que “no nos gustaría pensar que existe una relación entre este nuevo posicionamiento de la CHMS y la reiterada promesa incumplida de dotar a Lugo de una playa fluvial”.