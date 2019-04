Un centenar de personas se concentra ante los Xulgados de Lugo en apoyo a De Lara

Lugo, 03 de abril.- Un centenar de personas se ha concentrado hoy ante la sede de los Xulgados de Lugo, en Praza de Avilés, convocadas por la Plataforma Cidadá contra a Impunidade do Caso Carioca “en apoyo al trabajo de la jueza” Pilar de Lara y “en contra de las desproporcionadas medidas disciplinarias adoptadas contra ella”.

Los manifestantes se concentraron detrás de dos grandes pancartas en las que se podían leer los mensajes “Lugo, Patrimonio da Impunidade” y “Contra a corrupción. En defensa da Xustiza”, al tiempo que alguno de los participantes en la concentración mostraba pancartas para agradecer el trabajo de la jueza.

Además de la propia plataforma convocante, habían expresado también su apoyo a esta convocatoria la Plataforma Feminista de Lugo y Esquerda Unida, que considera la sanción impuesta a la jueza por el Consejo General del Poder Judicial, fruto de una Justicia “patriarcal, machista y retrógada”

“Estamos aquí porque consideramos” que la sanción “es una manera de paralizar todo lo que está haciendo la jueza De Lara para destapar los casos de corrupción, de trata de personas, de prostitución en la ciudad de Lugo”, dijo una de las portavoces de la Plataforma contra a Impunidade no caso Carioca.

“Consideramos que los atrasos son un mal endémico de nuestro sistema judicial. La jueza ya solicitó refuerzos hace seis años y no se le concedieron. Entonces, nos preguntamos por qué no se le concedieron esos refuerzos y, cuando esto no avanza, se le aparta de la investigación. Creemos que hay un claro desinterés por este caso”, dijo otra de las manifestantes.

La lectura del manifiesto a favor del trabajo de la jueza De Lara terminó con gritos a favor de “un Lugo libre de corrupción” y con consignas como “mulleres na rúa, proxenetas a prisión”.

La plataforma convocante expresó su “apoyo y agradecimiento a la figura de Pilar de Lara”, instructora de la Operación Carioca, una causa abierta para investigar la existencia de una supuesta trama ilegal de proxenetismo en la provincia de Lugo en la que supuestamente estaban implicados agentes del Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Considera que la jueza “trabajó a destajo, con recursos limitados y sin ceder ante las distintas presiones externas recibidas e incluso amenazas contra su integridad personal”.

Por ello, la este colectivo rechaza “de plano la sanción el Consejo General del Poder Judicial quiere aplicar a la jueza, siete meses y un día de suspensión, lo que implicaría la pérdida de destino y, consecuentemente, su retirada del Juzgado de Instruccción número 1 de Lugo.

Desde su punto de vista, es “desproporcionada y tiene la clara intencionalidad de apartarla de los Juzgados de Lugo”.

Para este colectivo “es injustificable que se pretenda imponer un castigo de tal calibre a la jueza Pilar de Lara por algo tan corriente, hasta el punto de que es un mal endémico del sistema judicial, como es dilación en la instrucción de macrocausas”.

Estaba previsto que la jueza De Lara participase esta tarde en una jornada sobre 'El papel del personal veterinario ante casos de maltrato animal”, en la Facultad de Veterinaria del Campus de Lugo, organizado por colectivos animalistas y la Universidade de Santiago de Compostela.

De hecho, el colectivo animalista Libera!, a través de su portavoz, Rubén Pérez, ha destacado “el compromiso” de la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo “con la defensa del bienestar de los animales”.

En declaraciones a Cope Lugo, Pérez recordó que la magistrada De Lara “fue la primera jueza que emitió una orden de alejamiento” con respecto “a un animal que supuestamente estaba siendo maltrado” por sus propietarios.