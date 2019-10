El Boni Parrillada gaña o XV Concurso de Tapas de Lugo

Os seguidores da décimo quinta edición do Concurso de Tapas de Lugo decidiron que a vitoria fose para a tapa “O alto do Fiouco” presentada por El Boni Parrillada. Así o anunciou esta mañá a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (Apehl) nun acto que tivo lugar no Museo Interactivo da Historia de Lugo e no que estiveron presentes o presidente da Apehl, Cheché Real; a concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, e a deputada de Turismo e Cultura da Deputación de Lugo, Pilar García.

Real destacou o crecemento importante na presencia de visitantes e apuntou que “foron 36.000 as tapas vendidas durante os quince días de duración do certame, coas que se alcanzou un volumen de negocio duns 200.000 euros”.

Tamén se fixo pública a decisión do xurado técnico, formado por Quique Rodríguez, Sergio Fernández, José Luis Oliveira e Jesús Rodríguez Carreiras.

O primeiro premio foi para Paprica, pola tapa “Ravioli”; o segundo premio concedéuselle ao Restaurante Campos, por “Rib de Duroc”; o terceiro premio, á Arrocería Os Cachivaches, por “Anguía, foie e mazá”; a mellor maridaxe con Estrella Galicia conseguiuna o Mesón Pulpería O Castelo con “Polbo afumado á grella”, e a mellor maridaxe con D.O. Ribeira Sacra, O Cincuenta e Seis con “Rabo de boi, redución de Mencía e arroz salvaxe”.

Durante o acto, tamén tivo lugar o sorteo entre todos os cupóns de votación para coñecer os gañadores das viaxes, ceas e resto de regalos, que estarán dispoñibles dende mañá na web www.eparacomerlugo.com