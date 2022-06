El Ayuntamiento de Lugo condenado a pagar el complemento de nocturnidad en la Policía Local

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de una sentencia, a raíz de una reclamación presentada judicialmente por el propio sindicato contra el Ayuntamiento de Lugo, que obliga a la administración local a pagar el complemento de productividad por noche trabajada a un policía local, que dejó de percibirla durante varios meses de 2018 y 2019.

Mediante un comunicado, el CSIF precisa que este complemento venía siendo percibido por los agentes que trabajaban en el turno de noche desde 2004 y, aunque el anterior gobierno local -presidido por José López Orozco- “intentó retirarlo en varias ocasiones”, finalmente fue reconocido por la Justicia, precisamente a raíz de las sucesivas reclamaciones defendidas por este sindicato en los juzgados.

En esta ocasión, el “Ayuntamiento argumentó para justificar el impago que desde julio de 2019 existe un reglamento con nuevos criterios sobre esta retribución y aplicó la norma con efectos retroactivos”, pero según el CSIF “con un claro perjuicio para los trabajadores”.

La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lugo afirma, sin embargo, que “no es posible argumentar ninguna suerte de aplicación retroactiva de dicho acuerdo, pues al margen de ser jurídicamente inviable, no es lógico concluir que las propuestas realizadas no se ajustan a unos criterios que todavía no habían sido aprobados”.

Por ello, condena al Ayuntamiento al abono de este complemento de productividad correspondiente a 10 meses del año 2018, hasta julio de 2019, fecha en la que fue aprobado el citado reglamento.

Además, condena a la administración al abono de las costas procesales.

SENTENCIA FIRME

El CSIF precisa que “esta sentencia es firme”. Por ello, el sindicato apela “a la responsabilidad y a la coherencia del Ayuntamiento para que, a pesar de que la sentencia afecta a un solo policía, regularice la misma situación en la que se encuentran más de cien agentes”.

De lo contrario, el sindicato “volverá a los tribunales, con el consiguiente quebranto para las arcas públicas que supondría una cascada de sentencias iguales, en forma de costas e intereses”.