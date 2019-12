La Audiencia Provincial absuelve a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar a una menor en Lugo

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto al hombre acusado de haber agredido sexualmente a una menor, de amenazarla con una pistola y de retenerla ilegalmente en su coche en Lugo, en unos hechos ocurridos supuestamente en los años 2015 y 2016.

Así, el tribunal incide en la sentencia absolutoria en el hecho de que la víctima, cuyo testimonio es la "única prueba en la que se basa la acusación", no se presentó a las vistas del juicio oral, lo que hizo necesario reproducir su comparecencia inicial.

En esta declaración, continúa el auto, "existen divergencias dentro del propio testimonio" de la joven, que aporta datos que "no tienen refrendo en el desarrollo de la propia investigación.

Entre ellos, introduce, no se localizó ningún arma en posesión de acusado, el dueño de un hotel al que supuestamente acudieron no encontró sus datos en los libros de clientes y una amiga de la joven no apoyó en el juicio sus acusaciones.

Por ello, considera que los datos obrantes en la causa no permiten eliminar el principio de presunción de inocencia, por lo que declara absuelto al acusado.

El Ministerio Público, que pedía 16 años de prisión para el hombre, narraba que ambos se conocieron supuestamente en 2014 -la joven tenía 14 años-, cuando cuando ambos fueron a un hotel en las cercanías de la ciudad de Lugo para consumir cocaína y cannabis y mantener relaciones sexuales con el consentimiento de la joven.

No obstante, el acusado le había prometido una suma de dinero que luego no recibió o recibió una inferior.

A finales de 2015, mantuvo la Fiscalía, ambos volvieron supuestamente al hotel y "de una forma inesperada" el encausado "llevó a cabo penetración por la vía anal" sin que la menor lo consintiese.

Finalmente, la joven lo acusó de haberla amenazado y retenido en su vehículo en marzo de 2016, cuando supuestamente se enteró de que había denunciado la agresión sexual.

La defensa del hombre negó todos los hechos.