Arroxo (BNG): “Queremos que Lugo cambie, porque tiene que cambiar”

Lugo, 28 de mayo.- El cabeza de lista del BNG a la Alcaldía de Lugo y portavoz del grupo municipal durante los últimos cuatro años, Rubén Arroxo, reconoció que el partido nacionalista está “dispuesto a dialogar” con el PSdeG para darle estabilidad al gobierno de la ciudad, pero también dejó claro que buscarán un cambio en la política municipal, “porque tiene que cambiar”.

“Estamos dispuestos a dialogar con el PSdeG y a poner los intereses de Lugo en el centro del debate”, dijo Arroxo, “para que esta ciudad cambie, porque tiene que cambiar”.

En declaraciones a Cope Lugo, dijo que los nacionalistas están dispuestos “a hablar con el PSdeG” para tratar de buscar “coincidencias” entre ambos partidos y en lo referente a su modelo de ciudad y “si realmente los socialistas apuestan por un cambio, se puede llegar a acuerdos”.

El secretario general del PSdeG planteaba ayer mismo la posibilidad de establecer un “marco general” de negociación, habida cuenta de que hay quince alcaldías en la provincia y el propio gobierno de la Diputación de Lugo pendientes de esos pactos, pero Rubén Arroxo recordó que su ámbito de responsabilidad se circunscribe al entorno municipal.

“Soy concejal del Lugo y lo que me toca es hablar con el PSdeG de Lugo, lo demás es responsabilidad de otras instancias que a mi no me competen”, zanjó.

El BNG sacó cinco concejales en Lugo, que sumados a los ocho del PSdeG conformarían mayoría absoluta en el pleno municipal.