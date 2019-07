El abogado de la familia de Tatiana afirma que “la sentencia alivia a los padres, pero no devuelve a su hija"

Lugo, 11 de julio.- El abogado que ejerció la acusación particular en nombre de la familia de Tatiana Vázquez, el letrado Pablo Freire, afirmó que la resolución del Tribunal Supremo que ratifica la condena a 27 años de cárcel para Ibrahima Ndiaye por maltratar de forma habitual y asesinar a la joven de Castro de Rei “alivia en cierta medida a sus padres”, pero “no les devuelve a su hija”.

En declaraciones a Cope Lugo, recordó que un suceso de este tipo “no se olvida en la vida, se lleva siempre” presente.

“Manuela -la madre de Tatiana- no lo va a olvidar. Además, vio lo que estaba pasando y no pudo ponerle freno, hasta que al final sucedió lo que no se quería”, lamentó el letrado.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, a raíz del recurso de casación presentado por la defensa de Ibrahima Ndiaye, opina que “refrenda, da ciencia y fe del buen labor realizado por el tribunal del jurado en un juicio muy complicado”, porque había que probar la autoría de un asesinato sin pruebas directas.

Recordó, en ese sentido que Ibrahima Ndiaye tuvo tiempo suficiente para “hacer desaparecer cualquier prueba de ADN” que pudiese incriminarlo o relacionarlo de una forma directa con el asesinato de Tatiana, al igual que “el arma homicida”, el cuchillo o navaja con el que fue apuñalada la joven, que nunca llegó a aparecer.

Aún así, el jurado hizo una “labor meticulosa, preocupada y extremadamente brillante”, que fue ratificada primero por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en respuesta a la apelación de la defensa de Ibrahima, y ahora por el Tribunal Supremo.