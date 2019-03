Ábalos presenta el anteproyecto de la intermodal de Lugo, que costará 31,5 millones

Lugo, 04 de marzo.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, han presentado hoy el anteproyecto de la nueva estación intermodal de la ciudad de Lugo, que reunirá en el mismo recinto a las terminales de ferrocarril y autobuses, después de una inversión estimada de 31,5 millones de euros.

En la presentación de este anteproyecto han participado la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y representantes del gobierno municipal y de la corporación local; así como el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada; y el presidente de la Diputación Provincial, Darío Campos, entre otras autoridades.

No han asistido representantes de la Xunta de Galicia, que participa en este proyecto mediante la construcción de la terminal de autobuses, al considerar que Fomento no actuó con lealtad institucional, dado que según la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, el anteproyecto llegó ayer a las ocho de la tarde a su departamento.

Por el mismo motivo, tampoco asistieron los ediles del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo, al considerar que la visita de Ábalos fue, en realidad, un “mitin político del Partido Socialista” celebrado en el Casa Consistorial de la ciudad con el beneplácito de la alcaldesa.

El ministro precisó que el anteproyecto presentado hoy, que incluye las terminales de ferrocarril y autobuses y la construcción de un aparcamiento subterráneo, además de otras actuaciones urbanística para la integración de la nueva infraestructura en la trama urbana de la ciudad, es fruto “de un intenso trabajo” realizado durante los últimos meses de forma coordinada por técnicos de las administraciones implicadas: Fomento, Xunta de Galicia y Ayuntamiento.

Con este anteproyecto, precisó, se trata de garantizar la ejecución y la explotación eficaz de esas instalaciones, así como una óptima intermodalidad, dado que se trata de una iniciativa “ambiciosa” y de gran trascendencia para la ciudad de Lugo y para la provincia.

La nueva estación de ferrocarril supondrá una inversión de 4,76 millones de euros para la construcción de un edificio de viajeros de 1.350 metros cuadrados, remodelación de andenes, colocación de nuevas marquesinas y construcción de un paso inferior accesible.

En cuanto a la estación de autobuses, cuya inversión prevista llega a los 4,1 millones, dispondrá de un edificio de 840 metros cuadrados y de una superficie operativa de 8.100 metros cuadrados, con 18 dársenas -más una de regularización-, viales y zona de mantenimiento.

El aparcamiento subterráneo, de 8.800 metros cuadrados, tendrá 223 plazas, siete para personas con movilidad reducida, y su construcción supondrá un gasto de 8,36 millones de euros.

Las actuaciones urbanas previstas contemplan un presupuesto de 4,83 millones para actuar sobre unos 12.350 metros cuadrados de superficie, en los que se crearán nuevas zonas verdes, una gran plaza intermodal con una cubierta de 1.500 metros cuadrados, la urbanización de todo el entorno y los viales exteriores de acceso a la nueva instalación.

Además, está prevista la construcción de un paso inferior que permitirá conectar el centro urbano con el parque del Sagrado Corazón, con una inversión de 4,53 millones de euros, y la implantación de un Plan de Calidad, que incluye también la gestión de residuos, por importe de 4,92 millones de euros.

José Luis Ábalos dijo que este anteproyecto es “una muestra del compromiso del Gobierno con la ciudad y la provincia de Lugo que contribuirá a mejorar la movilidad de los lucenses en sus desplazamientos al resto de Galicia y España”.

Para el ministro, el anteproyecto presentado hoy “debe servir como punto de partida para avanzar en el consenso y para la firma de un futuro convenio” entre las administraciones implicadas en el proyecto de la intermodal, por lo que reiteró su “ofrecimiento para recuperar el consenso sobre lo ya acordado” y “sumar esfuerzos, sumar ideas, sumar entusiasmo”.

“Nosotros nos atenemos a lo que se ha ido acordando desde que este tema se desbloqueó el año pasado. Son acuerdos que responden a un enfoque moderno y eficaz de la colaboración entre administraciones. Este espíritu es el que venimos observando hasta fechas muy recientes y espero que próximamente podamos recuperar”, añadió.

En todo caso, el ministro de Fomento acusó a la Xunta de Galicia de intentar “viciar” la presentación del anteproyecto de la estación intermodal de Lugo en base a una supuesta deslealtad institucional por desconocimiento de ese documento, cuando el gobierno gallego participó “desde el principio” del grupo de trabajo que se hizo cargo de su elaboración.

“No es cierto, como tantas otras cosas”, dijo Ábalos en respuesta a las críticas lanzadas por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

Es más, aseguró el titular de Fomento “que saben perfectamente del proyecto”, porque la Xunta de Galicia ha “formado parte del grupo de trabajo desde el principio”.

Desde su punto de vista, los populares “aprovechan la cuestión electoral para viciar algo que va en beneficio de todos los gallegos, en este caso, y de todos los ciudadanos de Lugo”.

Según el ministro, sacar adelante un proyecto que beneficia a la ciudadanía “debe ser la prioridad y no otra”.

“No pasa nada, me he enterado de que no vienen, pero eso ya me pasó también en Barcelona el otro día”, zanjó.