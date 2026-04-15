Olalla Rodil acusa a Alfonso Rueda de tratar a los trabajadores como "vagos y maleantes" con su plan de bajas laborales

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha anunciado que preguntará en el próximo pleno del Parlamento al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre su futuro plan de control de las bajas laborales. La diputada Olaya Rodil ha asegurado que la medida "trata a las trabajadoras y los trabajadores de este país como vagos y maleantes" y acusa al personal sanitario "de cometer fraude".

Trata a las trabajadoras y los trabajadores de este país como vagos y maleantes" Olalla Rodil Diptada del BNG

Un plan "basado en una mentira"

Rodil ha calificado el anuncio de "gravísimo" porque, según ha defendido, Rueda "ha fijado el marco mintiendo, cabalgando sobre una mentira". Ha sostenido que es "absolutamente falso" que Galicia lidere las bajas laborales en España, ya que los datos de la asociación de mutuas AMAT la sitúan como "la segunda comunidad autónoma que menos bajas registra".

El colapso sanitario, causa principal

Para los nacionalistas, el verdadero problema reside en "la situación de colapso en la que se encuentra la sanidad pública", que provoca largas demoras. "Tenemos que aguardar durante muchísimos meses, cuando no años, por pruebas, por consultas con especialistas o para que te vea tu médico de cabecera", ha denunciado Rodil, quien ha puesto como ejemplo las esperas de más de cinco meses para un TAC en Lugo.

La situación de la salud mental es uno de los ejemplos más claros de esta precariedad. "Para toda la provincia de Lugo, desde A Mariña hasta Monforte, solo tenemos 3 psicólogas y psicólogos clínicos de atención primaria para una población de más de 300.000 personas", ha lamentado la diputada.

Solo tenemos 3 psicólogos clínicos de atención primaria para toda la provincia de Lugo" Olalla Rodil Diputada del BNG

La alternativa: reforzar la sanidad pública

El BNG también ha mostrado su rechazo a que el control de las bajas pase a manos de las mutuas, ya que su interés es "ponerte otra vez en tu puesto de trabajo". En lugar de "atacar los derechos de los trabajadores", Rodil ha instado al Gobierno gallego a centrarse en problemas reales como la alta siniestralidad laboral, con 43 fallecidos en 2023.

La solución que propone el BNG es "reforzar la sanidad pública" con un plan de recursos humanos que no se ha actualizado desde 2011. Este plan incorporaría nuevas categorías profesionales como psicólogos clínicos, fisioterapeutas y nutricionistas para "liberar de carga a las médicas y médicos de cabecera" y garantizar una atención integral.