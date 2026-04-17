“Mourenceando en abril”: vermú solidario para salvar una parroquia vilalbesa del olvido

La parroquia de Mourence, en Vilalba, vive una etapa de especial actividad gracias al impulso de la Asociación de Vecinos Fonte do Castro, que renovó su directiva el pasado noviembre. Con cerca de un centenar de socios en una población de unos 260 habitantes, la entidad se ha propuesto revitalizar la zona y para ello ha organizado este sábado el evento 'Mourenceando en abril', una sesión vermú con un fin solidario.

Un proyecto para unir a los vecinos

La nueva directiva nació con el objetivo de dar visibilidad a una parroquia que estaba "desaparecida completamente", en palabras de Luz Divina Castelo, miembro de la directiva. Según explica, la iniciativa busca unir a los vecinos, que se estaban marchando a asociaciones de los alrededores, y reclamar servicios básicos. "Nosotros somos vecinos ante todo, queremos levantar la parroquia", asegura Castelo, destacando que la clave del éxito ha sido mantenerse al margen de la politización.

Actividades de los vecinos de Mourence

Era una parroquia desaparecida completamente" Luz Divina Castelo Tesorera de la Asociación de Vecinos

La asociación se presenta como un ejemplo de dinamización del rural y de la creación de espacios de encuentro social. Castelo señala que la gente demanda alternativas a opciones de ocio más caras, como "salir a tomar unos vinos o ir al cine", y busca "volver a saber quién es nuestro vecino". La entidad ofrece un lugar donde "todos somos iguales" y el gasto no es un impedimento para socializar.

Vermú solidario para comprar un terreno

El evento principal, 'Mourenceando en abril', tendrá lugar este sábado desde la 13:30 horas en el campo situado junto a la iglesia parroquial. El objetivo es recaudar los 4.000 euros necesarios para adquirir una parcela de 3.600 metros cuadrados propiedad de la Iglesia, que es precisamente donde se celebrará el encuentro. La asociación, que apenas cuenta con fondos propios, ha organizado una serie de sesiones vermú para conseguir el dinero.

La jornada servirá también de escaparate para el Dúo Melismas, formado por Jenny Leal y Dani, que se presenta oficialmente en este evento. Además, actuarán la Mini Banda y el Mini Coro de Vilalba. Habrá una barra con precios económicos para animar a los asistentes a consumir y colaborar con la causa.

Recuperar la memoria histórica

Más allá de la recaudación, la asociación trabaja en la recuperación de la memoria histórica de la parroquia. A través de 'faladoiros', están recopilando documentación y testimonios sobre el pasado de Mourence como un importante punto de acceso a Vilalba, con hospital y casas con historia. El objetivo final es publicar un libro para que deje de ser "una parroquia que prácticamente nadie conoce, a ser una parroquia que vaya a demostrar todo el valor que tuvo".