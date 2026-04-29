FaCeLa Fest celebra su décima edición fiel a su esencia "anti-fotocopia"

El FaCeLa Fest celebra en Lugo su décima edición entre el 6 y el 9 de mayo, consolidado como "un referente en el ámbito de la música independiente", en palabras de uno de sus organizadores, Celes Muinelo. El festival ha alcanzado esta cifra redonda manteniendo una identidad propia basada en la coherencia artística y en una programación que huye de lo previsible.

Identidad frente a los "festivales fotocopia"

La organización del FaCeLa Fest defiende un modelo que se aleja de los que Muinelo denomina "festivales fotocopia", donde "al final se acaban repitiendo siempre los mismos grupos". La filosofía del evento es arriesgar con bandas que están "en una rampa de despegue" y, sobre todo, "traer bandas que sabemos que de otra forma sería imposible que vinieran a Lugo".

Traemos bandas que sabemos que de otra forma sería imposible que vinieran a Lugo" Celes Muinelo Organizador del FaCeLa Fest

Esta apuesta se refleja en un cartel que siempre combina artistas ya consolidados con propuestas emergentes, dando además un espacio clave a la escena local. "Casi el 50% de las bandas que traemos son gallegas", destaca Muinelo, con el objetivo de que no sean "un adorno", sino que tengan una oportunidad real.

Cartel, entradas y futuro del festival

El cartel de este año reúne a 18 bandas, con los ingleses Temples, los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, Australian Blonde y Shego como cabezas de cartel. La principal novedad es el traslado del escenario principal a la Sala Tebras. Las entradas están a la venta en la web del festival y en puntos físicos.

Sobre el crecimiento del festival, Muinelo explica que "la evolución fue muy, muy progresiva", ya que no aspiran a ser un macrofestival. La visión a futuro es consolidar el FaCeLa Fest como una cita clave "a nivel noroeste". "Imagino que será un festival no enorme, porque no nació para ser un macrofestival, pero sí algo que esté totalmente consolidado", afirma.