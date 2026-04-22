Cospeito (Lugo) se convierte en el epicentro de la maquinaria y las antigüedades este fin de semana

El concello de Cospeito se convierte este fin de semana en un gran punto de encuentro para profesionales y público general con la celebración de la XXXV Feira da Maquinaria Usada e Artesanía y la XIX Feira das Antigüidades. El evento, que se desarrolla en Feira do Monte, combina una intensa actividad comercial con una amplia oferta cultural. Según el alcalde, Armando Castosa, supone una importante dinamización económica, social y cultural para el municipio.

Castosa ha destacado que la feria supone “una repercusión económica muy importante”, ya que moviliza la hostelería, el comercio local y el sector servicios durante varios días. Además, el impacto va más allá del fin de semana, pues “una vez pasada, como quedan los contactos, esas transacciones comerciales se siguen produciendo".

Tradición, futuro y economía circular

La maquinaria usada es el “embrión” de esta feria, un evento que, según el alcalde, combina tradición y futuro. Por un lado, fomenta la economía circular y el reciclaje; por otro, la exposición de maquinaria nueva se presenta como “un símbolo de un rural que ahora mismo está innovando, que mira el horizonte con determinación”. La feria se extiende por todo el pueblo, convirtiendo sus calles en un gran recinto ferial.

Esta feira es futuro, un símbolo de un rural que ahora mismo está innovando" Armando Castosa Alcalde de Cospeito

Se espera una afluencia de entre 15.000 y 20.000 personas, con acceso gratuito. El evento contará con cerca de 140 expositores, incluyendo 30 de artesanía y 30 anticuarios, además de las casas comerciales y particulares que venden maquinaria. El volumen de negocio es tan significativo que, aunque no se ha evaluado de forma concreta, “todos los expositores consideran que es un volumen muy muy importante”.

Música y gastronomía para todos

De forma paralela, se celebra la V Festa da Música, que llenará de actividades el fin de semana. El sábado, las actuaciones se sucederán durante todo el día con el grupo local Asubío da Chaira y la charanga DGT, para terminar por la noche con cantos de taberna en los locales de hostelería.

El domingo, la música continuará a partir de las 13:30 horas con la participación de la Asociación Cultural Musaire de Cedeira. La oferta se completa con una variada propuesta gastronómica en los puestos de la feria, un aliciente más para disfrutar de lo que el alcalde describe como “ese placer sincero de sentarse alrededor de una mesa, donde también se construye comunidad e identidad”.

El alcalde, Armando Castosa, ha extendido una invitación a todos los visitantes para “recorrerla con ojos curiosos, con alma atenta”. Asegura que esta 35ª edición demuestra la identidad del municipio y representa “un abrazo de cara al futuro”, recibiendo a todos los que se acerquen con los brazos abiertos.