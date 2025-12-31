COPE
Lugo
Lugo

Antonio Ameijide, portavoz provincial del PP de Lugo: "Ana Pontón lleva 20 días en un gobierno con un presunto acosador sexual"

Los populares instan a la portavoz nacional del BNG a que diga alto y claro "si se va a sentar con José Tomé y Pilar García Porto para mantener la vicepresidencia de la Diputación Provincial"

Antonio Ameijide y Carmen Hermida
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura14:51 min escucha

