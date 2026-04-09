Ameijide, portavoz del PP en Lugo: "La Xunta abre la vivienda pública a la clase media con ayudas para rentas de hasta 3.500 euros"

El portavoz del PP provincial de Lugo, Antonio Ameijide, ha valorado positivamente los anuncios del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía. Entre las medidas destacadas se encuentra la construcción de 4.000 viviendas de promoción pública, que ya están en proceso de construcción o entrega, y la ampliación de los requisitos de acceso para beneficiar a la clase media gallega.

Acceso a la vivienda para la clase media

Una de las novedades más importantes es el incremento de los topes de renta para solicitar una de estas viviendas. El nuevo límite se sitúa en cuatro veces el IPREM, y asciende a 4,5 veces el IPREM para las familias numerosas. Ameijide ha explicado que, en la práctica, esto permitirá que "una pareja joven va a poder comprar una vivienda pública con unos ingresos medios de algo más de 3.500 euros al mes".

Lo que se está haciendo en vivienda es para todo el mundo o para prácticamente todo el mundo, para el que lo necesite" Antonio Ameijide Portavoz del PP de Lugo

El objetivo, según Ameijide, es que la vivienda pública sea "para todo el mundo o para prácticamente todo el mundo, para el que lo necesite". Además, se ha anunciado que un 30% de estas viviendas se reservarán específicamente para familias de entre 36 y 45 años, un sector de la población que también recibirá un impulso importante con esta medida.

Otras mejoras para Galicia

Durante su intervención en el Parlamento, Rueda también desgranó otras propuestas para el próximo año. Entre ellas se incluyen mejoras en los servicios de atención primaria, medidas para dar más autoridad al profesorado en el ámbito educativo y la ampliación del bono cuidado, que llegará a 20.000 gallegos más.