El zasca de los trabajadores de Ence a la diputada de Podemos imputada por las protestas de Alcoa

La diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz se defendía estas últimas horas en twitter de la imputación que le han abierto por presunto atentado a la autoridad. El pasado 28 de marzo ella y otros representantes de la formación morada participaron en una protesta de Alcoa y se investiga si animaron a los manifestantes más exaltados a saltar el cordón policial y acceder al Congreso. Algunos lo hicieron, hubo enfrentamientos con la policía e incluso agentes heridos.

"Dicen que cometimos un delito. En fin...seguiremos defendiendo a los trabajadores/as" publicaba Yolanda Díaz en Twitter para defender su actuación, pero pronto ha habido quien le ha recordado que no defiende a todos los trabajadores sino sólo a algunos.

Desde la cuenta "Pontevedra con Ence", que lucha por la permanencia de una pastera en la ría de Pontevedra le han pregundado "¿por qué Alcoa sí y Ence no?" y acusan además a la diputada gallega de hipócrita.+

También recuerdan a otros internautas que desde Podemos no sólo no defienden los puestos de trabajo de Ence sino que participan en las manifestaciones a favor de cerrar la planta.

Mentira. No defendéis jamás a los trabajadores de Ence. Por qué Alcoa sí y Ence no? Por puro interés político, no porque os interesen de verdad los puestos de trabajo ni su gente, hipócritas! #ENCENOSECIERRA #alcoanosecierra #isowatnosecierra