A Xunta adicará 2,6 millóns de euros á mellora do firme na estrada AC-550 entre Noia e Ribeira

A Xunta de Galicia ven de licitar a sobras de reforzo do firme e acondicionamento na estrada AC-550 que une as localidades de Ribeira e Noia, atravesando o Concello de Porto do Son.

Estrada que soporta unha importante carga de tráfico diario, que se ven multiplicada durante as fins de semana e, sobre todo, durante o verán pola maior afluencia de visitantes e residentes en segundas vivendas de toda esta orilla sur da Ría de Muros-Noia.

As obras suporán un investimento total de 2,6 millóns de euros, segundo avanzou este venres en Porto do Son o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, nunha visita na que estivo acompañado polos alcaldes de Noia, Santiago Freire e o sonense Luis Oujo, e pola tenente alcalde de Ribeira, María José Sampedro.

Trátase do reforzo do firme no treito nos case que 40 quilómetros da AC-550 entre os puntos quilométricos 69+500 e 107+850, onde tamén se proxecta a execución dun cambio de sentido e dun carril central de espera.

Trenor destacou que estas importantes obras que hoxe se licitan suporán unha maior seguridade e comodidade aos usuarios que circulan por esta vía, moi frecuentada, especialmente en temporada de verán. Estas obras, ademais, facilitarán a mobilidade aos habitantes dos tres municipios onde se realizarán as actuacións.

Os traballos que se van realizar están encamiñadas á reparación, rehabilitación e reforzo superficial do firme, adecuándoas ás súas necesidades funcionais e de durabilidade.

Este contrato licitado hoxe recolle dúas actuacións adicionais: un cambio de sentido no PK 88+500, así como a formación dun carril central de espera para o xiro á esquerda no PK 92+500, para o que será necesario ensanchar a estrada AC-550 cara á súa marxe esquerda.

Tamén se executarán pequenas melloras de drenaxe, limpeza de gabias, sinalización, balizamento e defensas.

Imaxe, Xunta de Galicia









PLAN AUTONÓMICO DE REFORZOS DE FIRME

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publica hoxe o anuncio da licitación deste contrato, cun investimento de 2,6 millóns. As empresas interesadas na execución das obras teñen ata o vindeiro 8 de xullo para presentar as súas ofertas. Os traballos contan cun prazo de execución de seis meses.

Estas obras están incluídas no Plan de Reforzos de firme que está a desenvolver o Goberno galego desde o convencemento de que priorizar a conservación das estradas autonómicas e investir na súa mellora é “velar pola seguridade dos cidadáns e mellorar os servizos e a calidade de vida de todos os galegos”, subliñou Gonzalo Trenor, destacando a importante aposta que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que dirixe Ethel Vázquez, está levando a cabo na comarca do Barbanza. Neste sentido apuntou que neste momento están comprometidos, en distintas fases de execución, máis de 5,4 millóns de euros no eido das infraestruturas viarias nos concellos de Noia, Outes, Lousame, Ribeira e Porto do Son.

O representante do Goberno galego puxo como exemplo deste compromiso, a nova glorieta da Barquiña e a mellora da travesía na AC-550 ata a Alameda de Noia, cun investimento de 1,14 millóns de euros; as obras en Ponte Nafonso e Ponte Ceilán cun orzamento global de 1,2 millóns de euros; ou a glorieta na AC-550 en Xuño, no concello de Porto do Son, que supuxo un investimento de máis de 300.000 euros.

Trenor tamén se referiu aos investimentos en materia de augas, que ascenden neste momento na comarca a máis de 3 millóns de euros, en distintos proxectos como o plan director de saneamento de Noia, a redacción do proxecto para a mellora da EDAR de Noia, a mellora da rede de saneamento e nova depuradora de Lousame, ou a nova depuradora de Queiruga.

O delegado da Xunta rematou apuntando que “a Xunta nestes momentos ten comprometidos máis de 8 millóns de euros no ámbito das infraestruturas para mellorar a calidade de vida dos veciños de Noia, Lousame, Outes, Ribeira e Porto do Son”.