La Xunta preparada para vacunar a los niños en Navidad

La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la administración de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años.

VACUNAR EN NAVIDAD

La Xunta, por su parte, se prepara ya para esta posible vacunación. "O único que precisamos son vacinas, porque os viais dos nenos son diferentes aos dos maiores" argumentaba Núñez Feijóo, tras el Consello de la Xunta en San Caetano. Por lo que, si finalmente hay vacunas, la idea del ejecutivo gallego es "pinchar" a los menores durante las vacaciones de Navidad. Si no, tendrá que realizarse durante el curso.

LOS MAYORES DE 60, ANTES DE LAS FIESTAS

Por la otra parte, los adultos, y, en concreto el grupo de entre 70 y 79 años continúa recibiendo la tercera dosis de refuerzo con el objetivo de terminar de inocular a esta franja a finales de este mes. Y a partir de aquí, será el turno para los de 60 a 69 años. La fecha prevista para finalizar los "pinchazos" de este rango está fijada para antes de las fiestas de Navidad.

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE CASOS

Hoy contabilizamos 3.573 enfermos en toda la Comunidad -son 405 más que ayer-. Desde la Xunta alertan sobre la subida de casos sobre todo en Vigo -ayer una positividad del 11%- con 918 en las últimas 24 horas -es casi un tercio de lo que registra Galicia- y por ello están preocupados. Respecto a las UCIS, desde la administración gallega ponen el foco en Ourense que tiene tres de los 12 pacientes que ocupan las salas de cuidados intensivos gallegas.



FALTA DE PERSONAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

"No SERGAS xubílanse no 2022, 100 médicos de atención primaria e, no 2023, 250, polo que o risco de colapso por falta de médicos é incuestionable" aseguraba también Núñez Feijóo tras el Consello. Por ello, mañana, en la reunión entre Gobierno central y Comunidades autónomas para abordar la reforma de la Conferencia de Presidentes actual, la Xunta va a insistir en la necesidad de habilitar más plazas para médicos y pediatras.









