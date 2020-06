Así será la reactivación del Camino: app de reservas, menos aforo y sin espacios comunes en los albergues

El 1 de julio abrirán los albergues públicos, la Catedral de Santiago y la Oficina del Peregrino volverá a recibir a los caminantes. Se reactivará entonces el Camino de Santiago. Será de manera oficial porque sí se ven peregrinos en Galicia en la actualidad, personas a las que el confinamiento o el Estado de Alarma cogieron en plena ruta.

La app de reservas en albergues estará lista en un máximo de 2 meses

La Xunta anuncia que se están tomando medidas en cuanto a aforo y desinfección en los alojamientos de peregrinos. La comisaria del XACOBEO 21, Cecilia Pereira, contaba en COPE Santiago que la apertura de los albergues públicos será gradual: "Abrir aquellos albergues en los lugares donde las plazas públicas suponen el 100% o hasta la mitad de las plazas ofertadas del Camino". ¿Qué pasará con el aforo? Tendrá que reducirse. "Hay muchos espacios comunes que se tendrán que cerrar". También se rebaja la capacidad de los dormitorios con literas, para garantizar la obligatoria separación entre personas. Esta circunstancia va a suponer que algunos establecimiento solo podrán ofertar menos de un tercio de las plazas totales.

Algunos alojamientos no podrán dar servicio más que en un tercio de sus plazas

UNA APP DE GESTIÓN DE RESERVAS EN LOS ALBERGUES DEL CAMINO

La administración gallega anuncia, además, que están trabajando en una aplicación para gestionar las reservas en los alojamientos públicos. En dos meses esperan que esté lista esa app. Pereira asegura que para este verano estará lista: "La estamos contratando, esperamos que en un plazo máximo de dos meses esté en funcionamiento. Estamos desarrollando una aplicación tanto para los albergues públicos del Camino como para las reservas de los albergues privados que no lo tengan. Hay muchos albergues que están en las plataformas más populares, tipo Booking, pero lo que queremos es tener un cierto conocimiento de dónde se mueve la gente, dónde está durmiendo por si hubiera algún problema y poder actuar".

LA RENTABILIDAD DE LOS ALBERGUES PRIVADOS

La crisis del coronavirus y las obligaciones en cuanto a restricción de aforo han puesto en tela de juicio la viabilidad económica de muchos establecimientos turísticos, también de los albergues de gestión privada. Sus responsables tienen que echar cuentas y esperan aclaraciones: por ejemplo: ¿los peregrinos que caminan juntos tienen que dormir separados?

Los gestores de albergues privados temen por su viabilidad

Carmen, la responsable del Albergue El Carmen, en Negreira, contaba en COPE Santiago su situación particular: "en un albergue en el que tengo 30 plazas y tengo que dejar una distancia de dos metros, mis plazas quedan reducidas a ocho. No me es factible abrir porque los gastos son muy superiores al ingreso que me va a producir esto". Carmen pide que se estudien alternativas: "A ver si se podrían mantener unas distancias con paneles o cortinas para separar camas, por lo menos el 50%. Pero la mitad de las plazas que tenemos, no el 50% y con una separación de 2 metros porque a mí las dos cosas no me cuadran".

PLANES PARA HACER EL CAMINO

En Cope Galicia recogíamos algunas voces que dan testimonio de la necesidad que tienen los peregrinos ya de ponerse a caminar. Algunos han planeado ya coger la mochila y calzarse las zapatillas este verano. Es el caso de Manuel desde Ourense, o Moisés, un vigués que nos contaba que hará la ruta desde O Cebreiro en el mes de septiembre.