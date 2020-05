La Xunta pide al Ministerio de Sanidad el pase a Fase-1 de todo el territorio de Galicia

La Consellería de Sanidade defiende la movilidad en toda la Comunidad gallega porque la "situación epidemiológica es buena" en las siete áreas sanitarias de Galicia, tras disminuir los casos de coronavirus COVID-19 hoy a 2808 activos, 206 hospitalizaciones y de los ingresados en UCI a 30, siete casos menos de los que se registraban en la jornada de ayer.

Datos que, junto al cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Sanidad en materia de ampliación de número de camas hospitalarias disponibles y de planes de control epidemiológico en atención primaria y hospitalaria ante posibles rebrotes, van a llevar a las autoridades sanitarias gallegas a solicitar el pase "de todo el territorio" a la Fase-1 de desescalada a partir del lunes de la semana que viene.

Así lo ha avanzado el titular de la Consellería de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, subrayando que en la reunión telemática que tiene con el Ministerio de Sanidad a las 17,30 horas de este miércoles va a defender que se aplique la movilidad "a nivel de todo el territorio, ya que entendemos que la medida debería ser más flexible entre territorios en la misma situación epidemiológica".

SIN TRANSMISION DEL VIRUS EN CASI 200 AYUNTAMIENTOS GALLEGOS

De hecho, según ha adelantado el Subdirector de Epidemiología de la Xunta, Xurxo Hervada, son 196 los concellos de Galicia en los que no se ha registrado una transmisión comunitaria del COVID-19 en las últimas dos semanas y 275 ayunamientos libres de contagios, si atendemos a los últimos 3 días.

De ahñi que el titular de Sanidade haya insistido en que "la situación de Galicia es buena en este momento para pasar de fase" y en que "hay un control de la situación en todas las áreas sanitarias gallegas", por lo que defiende la movilidad entre todas ellas ya que esta petición "equilibra las restricciones". Eso sí, ante una posible negativa del Ministerio ha admitido que "Lo puede aplazar a otra fase".

AREAS SANITARIAS FRENTE A PROVINCIAS

Una de las claves en la propuesta de la administración gallega es que el Ministerio atienda a la petición reiterada en las últimas semanas de que la desescalada en las medidas restrictivas deben fundamentarse en las áreas sanitarias que gestionan los recursos en la comunidad, y no en la provincial, "Una división administrativa de hace un siglo y que no se adapta a las circunstancias de una atención sanitaria dentro de una epidemia", ha asegurado Vázquez Almuiña para quien, en caso de no atenderse esta solicitud, "se estaría perjudicando a una parte importante de la comunidad gallega que tendrá que soportar medidas de confinamiento más restrictivas y durante más tiempo".