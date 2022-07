A Xunta movilizará 5 millóns de euros nas estradas autonómicas da área de Noia

A Xunta de Galicia mobilizará entre os anos 2022 e 2023 un orzamento de máis de 5 M€ destinado a obras de mellora da seguridade e da conservación de estradas autonómicas na contorna de Noia.

Así o detallou o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, na Comisión 2ª do Parlamento de Galicia onde comparecía este mércores para dar conta das actuacións previstas nas vías autonómicas da área de Noia, como o reforzo do firme na AC-550, que se vai levar mais da metade do total do investimento previsto para as dúas anualidades, xa que conta cun orzamento de 2,7 millóns de €.

Segundo sinalou o propio Mendéndez, esta intervención implicará a execución neste outono dun reforzo estrutural do firme e a renovación da capa de rodaxe desta estrada entre Noia e Ribeira.

Referiuse, ademais, á construción dunha glorieta e ao acondicionamento de travesía na AC-550, cun orzamento de 1,15 M€, en trámite de adxudicación, polo que as obras comezará tras o verán. Indicando que esta obra mellorará a seguridade viaria e a funcionalidade da estrada ao seu paso por Noia cunha glorieta na Barquiña e que resolverá unha complicada intersección e calmará o tráfico, ademais da mellora da accesibilidade das beirarrúas da travesía.

PONTE CEILÁN E PONTE NAFONSO

Tamén citou a conservación da Ponte Ceilán (AC-550), que vai contar cun investimento de 500.000 euros e que permitirá a rehabilitación da varanda de protección para os peóns ao longo do viaduto, así como a renovación da iluminación do mesmo, co paso á tecnoloxía LED.

E destacou a rehabilitación que se está a executar na Ponte Nafonso, cun investimento autonómico de 700.000 euros que está a ser complementado cunha mellora do firme da estrada AC-196, o treito antigo da AC-550, e que se está a finalizar.

O director da Axencia Galega de Infraestructuras lembrou que a Xunta, no marco do programa de xestión de pontes e obras de paso en estradas autonómicas, vén realizando un seguimento da ponte sobre a ría de Noia, posta en servizo en 2014 cun orzamento autonómico de 50 M€.

Concretou que para acadar o bo estado de conservación da ponte, a Xunta vén realizando traballos periódicos de repintado de elementos metálicos, reposición de balizas ou prolongación dalgún tubo da varanda. E lembrou que o sistema de iluminación da ponte foi obxecto de actos de vandalismo, polo que en 2021 a Xunta procedeu á revisión e reinstalación deste mecanismo.

Non obstante, e tras novos actos vandálicos rexistrados, estanse a estudar alternativas para repoñer a iluminación da parte peonil da ponte, empregando un sistema menos vulnerable.