La Xunta licita por 428.000 euros el equipamiento de la nueva unidad de endoscopias del Hospital del Barbanza

El Hospital del Barbanza contará en breve con una nueva unidad de digestivos que permitirá la realización de endoscopias a los pacientes de toda la comarca. Nueva área que se encuentra en la actualidad en construcción en las dependencias donde se encontraban anteriormente los laboratorios y que "está previsto concluyan el 15 de abril", según ha señalado la gerente del Área Sanitaria de Santiago-Barbanza, Eloína Nuñez", adelantando que este martes "sale a concurso la licitación de todo el equipaminto de nueva unidad de digestivo".

Área que tendrá una superficie de unos 120 m/2 y que, además de nueva sala de realización de endocopias, contará con "una consulta para el digestólogo, y una sala post-endoscopias de observación para pacientes una vez realizadas las pruebas", además de una zona de lavado y almacenes "que precisa de todo aparataje y equipamiento que hoy sale a licitación", según la propia Núñez.

MÁS DE 600.000 EUROS DE INVERSIÓN PARA EL ÁREA DE DIGESTIVO

Se da la circunstancia de que el presupuesto del equipamiento para la puesta en marcha de esta nueva unidad, 428.000 euros, "es de más del doble del que se destina a la propia obra, en torno a los 200.000", según ha apuntado el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor quien ha asegurado durante la visita al hospital comarcal barbazano que "esta nueva área de edoscopias es una instalación moderna, que equipara al Hospital do Barbanza al nivel de los mejores hospitales y mejora la atención a toda ciudadanía de la comarca".

Una actuación que se suma a las ya realizadas o en marcha, "como la ampliación de las Urgencias con 1,7 millones de euros que permite incrementar en más de un 40% su superficie", según Trenor quien ha recordado que "se está trabajando para licitar redacción del proyecto de ampliación del hospital comarcal que incrementará la capacidad hospitalaria con un 40 % más de camas"

EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE RIBEIRA, AÚN SIN TERRENOS

Lo que no parece llevar tan buen ritmo de ejecución es el proyecto para la construcción en Ribeira de su nuevo Centro de Salud, después de que el alcalde de la localidad, Manuel Ruiz Rivas, haya desvelado durante esta visita que no ha habido acuerdo con la propiedad de la finca que el Concello había escogido "y que ya había recibido el visto bueno de la Consellería de Sanidade", por lo que se barajan ahora otras ubicaciones para ese nuevo centro de Atención Primaria.

Preguntado por las causas que no han peritido el acuerdo económico, el propio Ruiz Rivas ha sido muy claro al asegurar que "desde una administración pública no podemos plantear un precio de los terrenos superior al del mercado", mostrando su "sorpresa" porque no se llegara a un acuerdo y asegurando que "seguimos mantieniendo la posibilidad de otros lugares donde el acuerdo económico sea más factible" ya que, como ha reconocido, "la responsabilidad de buscar una ubicación está en el tejado de la administración local".