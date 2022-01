La Xunta insiste en que bateeiros y percebeiros deben llegar a un acuerdo en el conflicto sobre la mejilla

La visita de la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, a las obras de remodelación de la fachada marítima del puerto coruñés de Porto do Son ha servido para que, una vez más, haya hecho un llamamiento a que bateeiros y percebeiros lleguen a un acuerdo por un conflicto que se repite en varios puntos del litoral gallego.

Entre ellos la comarca del Barbanza, donde se vuelven a registran enfrentamientos y declaraciones contrapuestas, incluso con declaraciones institucionales de los ayuntamientos, por la recogida de la mejilla, la cría del mejillón que los productores de las bateas extraen de las rocas donde los mariscadores guardan su más preciado producto, el percebe.

"Nos nunca pechamos a porta ao diálogo", ha asegurado Rosa Quintana a preguntas de los periodistas, tras lo que ha asegurado que "nestes momentos eu sei que algunhas organizacións de bateeiros están intentando recabar datos para acreditar a súa dependencia en determinadas zonas para a extracción de mexilla".

"Nos seguimos na boa disposición", ha afirmado Quintana, "entendendo que é necesario que cheguen a un acordo tanto o sector bateiro que precisa a mexilla para desenvolver a súa actividade, pero tamén respetando a esas zonas específicas de percebe porque hai un colectivo moi importante que vive dese traballo".

ALTERNATIVAS A LA EXTRACCIÓN DE LA MEJILLA DE LAS ROCAS

Algo que, ha asegurado, "me leva dende hai moito tempo preocupada para que os bateeiros teñan a súa mexilla", pero que "as veces, hai que pensar que non soamente da producción natural da recollida das pedras hai que ir a buscar a mexilla", si no que "tamén hai que buscar outros sistemas como pode ser o incremento de cordas colectoras, que se poderían colocar nesas cuadrículas vacantes que temos para o suministro das bateas do interior que non teñen posibilidade de que se fixe a mexilla".

Alternativas a las que la titular de pesca de la Xunta de Galicia ha sumado la del "diseño de hatchery" o criaderos "que xa estamos financiando algún proxecto para poder obter a semilla en criadeiros como se fai coa ameixa ou o berberecho".

Todo, ha concluido Quintana, "para seguir apostando polo cultivo do mexillón, facelo ben, é necesario seguir tendo un produto de calidade, pero sen esquecer que hai un colectivo de profesionais do percebe que necesitan que determinadas zonas se lles reserven para que podan desenvolver a súa actividade".









REFORMA FACHADA MARITIMA DE PORTO DO SON

Las declaraciones de Rosa Quintana se han producido tras la visita que ha girado este lunes a las obras de reforma de la fachada marítima del ayuntamiento coruñés de Porto do Son "que están a piques de concluir", ha asegurado, tras haberse realizado una importante inversión de la Xunta de Galicia de más de 4 millones de euros a través de Portos de Galicia.

"Creo que todo o mundo pode apreciar a diferenza de Porto do Son antes da reforma da fachada marítima e o que vai ser o Porto do Son do futuro", ha dicho Quintana de unas obras "que van ser importantes para toda a zona do Barbanza xa que é unha forma de integrar o traballo dos nosos profesionais do mar cunha zona atractiva para os residentes e visitantes".









Las actuaciones se encuentran en su fase final y afectan a una superficie total de 26.000 metros cuadrados a lo largo de toda la franja marítima de la localidad. El objetivo principal es humanizar el borde portuario y abrir el ayuntamiento al mar, de manera que se habiliten amplias zonas para el disfrute de los vecinos al tiempo que se facilita el trabajo de los usuarios del puerto.

Además supone un cambio muy importante en el aspecto de la localidad pues todas las calles que cruzan la villa hacia el puerto tendrán pavimento de piedra, integrándolas con el propio espacio portuario. E incluye una rotonda elevada en piedra a la que se trasladará el emblemático hórreo de Porto do Son.