La Xunta de Galicia retirará la mascarilla en los recreos siempre que tenga aval "jurídico y sanitario"

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado que el Gobierno gallego tiene pendiente la decisión sobre la posible retirada de la mascarilla en los recreos de los centros educativos, un paso que en Madrid se dará ya desde este lunes, 25 de octubre, según ha anunciado esta misma jornada la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

En el caso gallego, Rueda ha revelado que se realizará una consulta, a través de los servicios jurídicos de la Xunta, para determinar si retirar la mascarilla en los recreos es "viable jurídicamente".

"Si nos dijese que sí, se le plantearía al subcomité clínico (órgano que asumirá tras el fin de la emergencia sanitaria las consultas en el marco de la pandemia), y si este lo ve viable, esta medida se implantaría en Galicia", ha respondido el vicepresidente primero a preguntas de los medios de comunicación tras la reunión del Consello de la Xunta celebrada este jueves.

LOS EXPERTOS GALLEGOS SANITARIOS TENDRÁN LA ÚLTIMA PALABRA

El dirigente gallego ha reconocido que los miembros del Ejecutivo que dirige Núñez Feijóo tuvieron conocimiento de la decisión de Madrid durante su reunión de este jueves y que abordaron el asunto, concluyendo que es necesario formular una consulta jurídica previa.

Entre otras cuestiones, la normativa estatal condiciona cualquier posibilidad de que se pueda retirar en espacios abiertos a que se pueda garantizar una distancia de seguridad superior a un metro entre los menores . De hecho, hay ya comunidades que permiten no usar este elemento en entradas y salidas o en las clases de Educación Física, siempre que los profesores puedan garantizar la distancia de seguridad.

"Si es viable jurídicamente, se sometería a decisión del comité clínico", ha insistido Rueda, quien ha concluido que serán los expertos sanitarios los que tengan la última palabra.

EL TSXG AVALA EL USO DE LA MASCARILLA EN COLEGIOS

Precisamente se ha conocido en las últimas horas que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto por una asociación contra el protocolo aprobado por la Xunta para el curso 2020-2021 que obligaba al estudiantado de centros no universitarios de Galicia a utilizar mascarilla debido a la crisis sanitaria.



La entidad solicitaba a los magistrados que declarasen que se produjo una vulneración del derecho a la vida, integridad física y moral por los “daños y perjuicios” ocasionados a los menores, hijos de los socios, debido al uso continuado de la mascarilla en los centros escolares, asegurando que la medida generó “daños irreversibles e irreparables en la salud de los menores”.



En la sentencia, los jueces subrayan que el TSXG, desde agosto de 2020, “viene reiterando que el uso de la mascarilla es una medida adoptada en un contexto de emergencia sanitaria y de eficacia demostrada para la prevención de la propagación del virus y para la protección de las personas sanas”.



Por ello, tal y como ha indicado en un auto anterior, considera que “no puede prevalecer el interés particular de quien sufre una incomodidad en el uso de la mascarilla frente al interés público, cuya salvaguarda subyace en la obligación de su uso”.



Así, considera que la “intervención estatal en la libertad individual” resulta “proporcionada a los fines buscados”, que son “la protección de la salud de los ciudadanos y una protección terapéutica no especialmente invasiva” y concluye en la resolución, contra la que cabe presentar recurso, que debe prevalecer “el objetivo constitucional de protección de la salud de todos”.