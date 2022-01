A Xunta convocará a maioría das prazas de profesorado este ano con oposicións tradicionais

"Galicia é a primeira comunidade en poñer as cartas sobre a mesa" e pechar o funcionamento do proceso de oferta pública de emprego en Educación para este 2022. Á convocatoria de 2021, que xa está publicada, sumarase antes de finais deste mes a do ano que vimos de principiar, e o total superará as 3.000 prazas docentes.

O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, salientaba na presentación que o goberno galego pretende ofrecer "certezas ós opositores, cun sistema que xa coñecen e para o que se están a preparar". Responde así á inquietude xerada, asegura, polo anuncio que fixo o goberno central a mediados de Nadal de cambiar de xeito transitorio o procedemento de consolidación de prazas ata 2024 para reducir a temporalidade, que nalgunhas comunidades acada o 25%. Non é o caso de Galicia, onde segundo a Xunta esa porcentaxe está precisamente no límite que o goberno de Madrid pretende acadar, o 8%.

"Consta que o Real Decreto Lei ten carencias xurídicas porque xera desigualdades e podería ser recurrido por diferentes estamentos", indicou Rodríguez, así que a Xunta adiántase a esta norma e "no caso de que houbese recursos, o proceso (en Galicia) estaría blindado".

Cando a norma estatal estea vixente, Galicia fará convocatoria mediante sistema de concurso de méritos e dará cumprimento así ó que marque o goberno central para a estabilización do persoal interino, elevando ademáis a cifra de plazas ofertadas.

NO VERÁN, OS PRIMEIROS EXAMES

Este mesmo venres informarse ás organizacións sindicais na mesa sectorial da distribución das 2.628 prazas por especialidades. A partires de aí, o Consello da Xunta aprobará a oferta de emprego público do 2022 e antes de que remate o mes publicarase a convocatoria.

Os exames para estas prazas celebraranse en xuño e xullo, mantendo o sistema habitual. O concurso de méritos será un proceso posterior, no derradeiro trimestre do ano: os profesores interinos poderán presentarse ás probas ordinarias e despois se queren, ó concurso, segundo explicou o titular de Educación. Para esa segunda quenda, axustada xa ó que estableza á nova normativa, quedarán entre 500 e 600 prazas.

Galicia xa conseguio o obxectivo de reducir ó 8% a interinidade, grazas ás 9.000 prazas convocadas nos últimos cinco anos.

¿QUE OPINAN OS IMPLICADOS?

Alfonso Villares, de Nós Oposicións, confirmaba en declaracións a Cope Galicia que os cambios anunciados polo executivo central xeraron grande incerteza entre os milleiros de persoas que están preparando exames para a función pública nestes momentos, así que agora "permíteselle á xente centrarse na preparación das probas para chegar nas mellores condicións ós exames". Villares explica que a media de preparación dunhas oposicións é de dous cursos, arredor de vinte meses.

Aí anda Cecilia: no caso de que se convoquen prazas na súa especialidade, Física e Quimica, a deste ano será a cuarta vez que concorra a unhas oposicións. Comezou en 2018 e daquela podía adicarlle ó día entre seis e sete horas. Agora, co traballo e xente miúda pola casa é máis complicado pasar de dúas e indo a academia para preparar as "opos".

Cecilia cóntanos o difícil que é a vida do docente sustituto: "non sabes onde che vai tocar, nin a materia que vas a dar alí onde chegues, ó mellor estás tres semanas, e logo cambias para outra dun mes"... pero recoñece que esta experiencia tamén lle serviu para "rodarse" e ter claro que "isto é o que lle gusta". Confía en que "desta vai" pero tamén admite que é complicado porque "se presenta moita xente". Nas do ano pasado, cóntanos que do grupo de varias amigas que preparan xuntas os exames "sacaron tres a oposición, e pensas... é posible! E aí estamos".

Unhas 26.000 persoas se presentaron ás oposicións de Educación o ano pasado

Juan Ramón tamén sabe o que é traballar de profesor sustituto e despois, catro anos leva xa como interino en FP, na especialidade de Mantemento de Maquinaria, na que "as listas esgótanse, case teñen dificultades para atopar persoal"...Unha incoherencia máis do sistema ó seu ver, porque "non te considera apto para estar dando clases nun posto fixo pero sí para manterte de xeito interino, só es apto para a precariedade".

Igual que no caso de Cecilia, salienta o complicado de conciliar vida familiar e laboral pendente de destino cada inicio de curso: el impartiu aulas en varios centros das provincias de Pontevedra e Ourense e agora, con dous pequenos e o terceiro en camiño, solicitou unha excedencia para poder vivir esta etapa de crianza.

"Obviamente, se sae a especialidade, haberá que presentarse á oposición, hai que presentarse sempre", asegura Juan Ramón, pero el é dos que pensa que xa é hora de darlle unha volta ó sistema de selección do persoal docente.

"Din que non queren unha escola memorística, pero por outra parte fan unha selección en base a que sexas capaz de memorizar 75 temas e logo cuspilos nunha oposición... está máis capacitado o que fai iso que alguén que ten un percorrido vital, deu clases, estivo traballando en empresas?... A sociedade terá que pensar que é o que quere".