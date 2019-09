XADE niega la instalación de terminales de apuestas en el Multiusos

La polémica saltaba en las redes sociales, ante una información de un diario digital especializado en el sector del juego que señalaba que el pabellón donde juega el Obradoiro CAB había recibido la autorización para instalar máquinas de apuestas.

Según esa noticia, la operación ya estaría autorizada y sería una realidad pronto. Señala el autor de esa información que se podría instalar una terminal de apuestas, similar a las máquinas tragaperras, en las instalaciones del Multiusos Fontes do Sar.

CRÍTICAS EN LAS REDES SOCIALES

La información fue acogida entre críticas de los internautas, que pedían que se rectificase. Críticas al entender que se fomenta la ludopatía en un espacio, además, en el que no solo juega el Obra en los partidos de la máxima categoría española de baloncesto, aquí también tienen lugar otras actividades deportivas, lúdicas o sociales. Mucha de la programación que acoge este pabellón va destinada a los más pequeños de la casa.

XADE NIEGA LA AUTORIZACIÓN

Hemos solicitado una entrevista con el gerente de XADE, que es la sociedad que gestiona el Multiusos, entre otros espacios deportivos de la ciudad compostelana. Antón Antelo, en declaraciones a COPE Santiago, asegura no haber solicitado y tampoco autorizado la instalación de ninguna terminal de apuestas en ninguna de sus instalaciones.

"Desde XADE no se hizo ninguna solicitud ni se contempla la instalación de ninguna de estas terminales".

Decía el gerente que desconoce de dónde ha salido esta información, aunque nos explica que el Obra tiene un acuerdo publicitario con una empresa de apuestas. No obstante son patrocinios del club que no tienen que ver con las instalaciones. Además, nos explica que esta firma no lo ha solicitado tampoco: "No tenemos solicitud. El año pasado no hubo nada y este año no se contempla".