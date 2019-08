Xabier Díaz: "Sigo siendo un pandereteiro feliz"

Es una de las voces con más autoridad en el folk gallego en estos momentos y se lo ha ganado a pulso: este fin de semana repite concierto en Negreira, en el Refugio de pescadores de Covas "por aclamación popular", según reza en el cartel, tras el éxito de la cita en el mismo festival el año pasado. Xabier Díaz es, casi, profeta en su tierra, porque está afincado muy cerquita de Negreira, pero su mensaje no tiene problema alguno tampoco cruzando fronteras, como acredita el largo recorrido que ha hecho con las Adufeiras de Salitre con su segundo disco juntos bajo el brazo, Noró, Algunhas músicas do Norte. A saber: Londres, Lalín, Glasgow, Coimbra, Santurtzi, Aberdeen, Belin, Málaga, Boiro, La Palma, Cartagena, Bastavales, Boiro, As POntes ...son algunas de las paradas y todavía queda mucho parche que hacer sonar hasta final de año.

En una entrevista en Cope Santiago, el cantor coruñés que un día dejó la arquitectura técnica para dedicarse plenamente a la música de raíz nos contó lo esperanzado que se siente al calcular que ahora mismo debe de haber en Galicia "unas 25.000 personas estudiando pandereta", muchas de ellas niñas y además de corta edad, lo que le da esperanza de que hay futuro.

Todavía en plena gira con Noró, Xabier Díaz está ya "con el 70% del trabajo avanzado en su nuevo álbum" que nos aseguró, saldrá a comienzos de 2020. La brújula, como en los anteriores, sigue apuntando a las músicas del norte a la tradición, pero con más "de mi personalidad y de mi cosecha", nos asegura. La criatura no tiene nombre todavía. Lo que sí está claro, solo hay que escucharlo hablar, es que el padre es un músico feliz.