El "Manny" vigués que triunfó en Estados Unidos después de dormir en la calle

Miguel Vidal tenía 28 años cuando decidió cruzar el charco para vivir su propio sueño americano. Tras una carrera en el baloncesto truncada por una lesión y con el objetivo de desempeñar dos de sus grandes pasiones, el deporte -cursó la carrera de INEF- y el cuidado de niños, decidió emprender un camino diferente a las salidas que le bridaban sus estudios.

La primera idea de Miguel estuvo ligada a vivir nuevas experiencias en otras partes de España -Canarias o Barcelona- donde trabajó como camarero y luego para una internacional del sector textil. Y, precisamente, este último trabajo fue el que "despertó" en él la curiosidad de irse al extranjero -una decisión que cambiaría de raíz su vida- porque Miguel se dio cuenta de que no quería un trabajo de oficina, quería ser niñero.

AUPAIR EN INGLATERRA

La primera parada fuera de España fue en Londres. Allí tuvo el primer contato con el trabajo como niñero, aunque lo acabó dejando porque trabajaba muchas horas en relación con el sueldo que cobraba.

SUEÑO AMERICANO

Fue entonces cuando empezó a buscar otros destinos. Miguel siempre había querido probar suerte en Estados Unidos. "Mi padre se crió allí, en Manhattan, tengo raíces americanas y la doble nacionalidad" relataba el joven en declaraciones a COPE Galicia. Así que, como sabía que el trabajo de "Manny" -niñero en inglés- estaba mejor pagado que en Londres, se cogió un vuelo y se plantó en la Gran Manzana.

"Literalmente dormí en la calle porque si cogía una habitación, no podría ni comer"

Corría el mes de octubre de 2016 cuando Miguel desembarcó en Nueva York. Allí, su primer trabajo fue hacerse cargo de dos mellizos. A cambio, la madre de los pequeños, de nacionalidad italiana, apenas le proporcionaba un sofá para dormir como moneda de cambio. Unos comienzos muy complicados que se fueron agravando más si cabe.

Apenas sin ingresos, se quedó sin trabajo y se vio, de repente, obligado a vivir en la calle "porque, estando sin trabajo, si decidía gastar lo que tenía en un hostal, no iba a comer" afirmaba Miguel.

Fueron 7 días muy duros "pero sin perder la esperanza". Los primeros días durmió en un rincón para de ahí, pasar a ocupar el apartamento de una joven española que conoció por casualidad. Miguel se vio al límite y fue entonces cuando recapacitó.

GIRO DE 180 GRADOS

Era el momento de "pedir ayuda" a los familiares y amigos que su padre había dejado muchos años atrás cuando se fue a Galicia. Un allegado le ofreció una habitación por un tiempo, pero Miguel sabía que tenía que encontrar "otro tipo" de trabajo para vivir difierente al de niñero.

Así que tras 9 meses trabajando en sectores como la hostelería -dónde ya había trabajado- le llegó su oportunidad.

"VIDA DE RICO" EN SAN FRANCISCO

De no tener nada, a tener dos ofertas muy suculentas para trabajar de los suyo y, además para familias adineradas y acomodadas en San Francisco. Por lo que Miguel aceptó uno de los empleos y allí las condiciones que tuvo, fueron muy distintas a todo lo conocido anteriormente. "Yo me encargaba de que el niño cumpliera sus metas educativas. Además, allí me pagaron un apartamento, me dieoron un coche, un seguro médico y un salario"

Pero toda responsabilidad tiene sus consecuencias y tras 4 años en California, Miguel se dio cuenta de que había llegado a su tope y estaba muy cansado mentalmente. Trabajar por y para que un niño estuviera lo más "cuidado" posible había desgastado a Miguel. Era el momento de volver.

VUELTA A GALICIA CON SORPRESAS

A su retorno a tierras viguesas, Miguel decidió que era el momento de recoger todas sus memorias durante esos 4 años tan duras,así que decidió recopilarlas en un libro. "A la tercera semana de estar en USA me di cuenta de que quería hacer algo con lo que vivía día a día". Todas las experiencias que Miguel se guardó dedicando sus días a cuidar exclusivamente de un pequeño y que ahora quiere regalar a "todos los que no pude cuidar".

Este lema recogido en un libro que se llama "El nanny manny" que fue publicado el pasado mes de junio y ante el que "yo mismo me sorprendo por la gran acogida que está teniendo. Y es que, está escrito para y por una buena causa, recoger fondos para la ONG "Save the children".