Vuelve la Feria del Libro en Santiago, con ventas "prepandemia"

Apenas se habían levantado las persinas a las once y media de la mañana y ya había gente ojeando libros en las nueve casetas instaladas en esta edición número 41 de la Feria del Libro compostelana: "no esperaba yo gente ya desde prirmera hora!", nos decía encantada Paula, de la librería Cronopios. "El domingo, cuando empezó, yo no estuve, pero me dijeron que fue genial...claro que también era el día de la Madre... El lunes, ya la cosa algo más floja, pero...para ser semana..."

Es la primera feira de la "vuelta a la normalidad tras la pandemia", sin protocolos covid ya, eso está bien...lo que no es exactamente buena noticia es volver a la época precovid hablando de ventas. Porque con la pandemia, los libros se convirtieron en un refugio para muchas personas, así que en general, los libreros están notando ahora que se factura menos. "Febrero y marzo han sido horribles nos dice alguno". "Vese que esa emoción que percibimos en anos pasados... a xente agora xa viaxa, móvese... a ver se non veñen peores tempos", dice Antón Pedreira, de la Librería Pedreira de Santiago. Coinciden con él Berta, de A Gata Tola, o Ismael, de Cortizas, en Ferrol.

Ellos son de los nueve libreros que no faltan a la cita compostelana este año...y desde hace años. Ismael explica que si la cosa se da bien, las ferias pueden suponer hasta un 30% de las ventas anuales, acudiendo a todas las citas, como es su caso. Si se da bien, claro.

E igual que hay establecimientos que no fallan, también hay lectores que hacen lo posible por no perdérselas. Carmen vive en Londres y hoy aprovechó que está de visita en Santiago para acercarse a la Alameda y llevarse algo para leer "na propia lingua". El problema, que tiene que pensar en el viaje en avión, así que habrá que moderarse: "sobre todo agora, que che dan un límite de peso,hai que ter moi en conta o que se leva, e eu coñézome, sempre acabo levando algo, dous ou tres libros..." Carmen me cuenta que en la capital británica sí es fácil encontrar muchas librerías de segunda mano donde adquirir ejemplares a muy buen precio, incluso de "intercambio", pero no son tan frecuentes las casetas en la calle, como aquí.

Mucho más lejos se irán los libros que se lleve de la Feria compostelana Micaela: es argentina y volverá a cruzar el charco en un par de semanas. La encuentro con un ejemplar en la mano de la Antoloxía do conto popular galego, un regalo para su madre, de origen gallego,"para que se pueda conectar un poco con sus raíces", me explica.

Antía y Hugo están todavía a la aventura, ella ojeando alguna obra de temática feminista, que le interesa mucho. Asegura que "un libro siempre es un buen regalo". Él me dice que está "sorprendido" después de haberse topado inesperadamente con la Feria: "sé que se celebra, pero no sabía las fechas...grata sorpresa para esta mañana, la verdad!" asegura. Más lector en dispositivos electrónicos que en papel...no descarta también dejarse tentar por el menú de las casetas.





75 AUTORES EN FIRMAS DE LIBROS Y CHARLAS

Sin haber llegado al ecuador de la Feria, es muy pronto para preguntar por dónde van las preferencias de los lectores. Antón Pedreira dice que "hai que recomendar todo, porque afortunadamente hai moitísima diversidade, temos grandes autoras como Berta Dávila ou Ledicia Costas... tamén grandes ilustradores, que pouco se fala deles tamén..." así que sugiere acercarnos a la feria o a nuestra librería de confianza y dejarnos llevar. "Persoalmente, lecturas que a min me gustaron moito foron Flores de ferro, de María Rei, e Laura no deserto, de Antón Riveiro Coello"

En la caseta de la librería Pedreira encontramos firmando ejemplares de sus novelas a Juan Prieto, el más madrugador de los autores que pasarán durante la jornada por la Feria: nos confiesa que está encantado participando en ferias con normalidad, recuperar sensaciones, y cuenta lo gratificante que resulta que alguien que ha leído tus libros llegue con "una reseña completa que habla sobre ti, que traiga el libro con un montó de separadores, de anotaciones...eso quiere decir que le llegaste, que es el objetivo del escritor".

Juan tiene dos trabajos autoeditados en el mercado, La primera meiga y La sonrisa eterna, y varios proyectos en cartera, entre ellos, el audiolibro del primero. Es"un crowdfunding colaborativo, todo son colaboraciones, el grupo de actores, técnicos...nos hemos unido un montón de gente y luego, a ver si las suscripciones al podcast funcionan y todo el mundo cobra!"

Audio





Hasta el domingo, cuando se cierren definitivamente las persianas de las casetas, pasarán por la Feria compostelana 75 autores de distintos géneros, con presentaciones, charlas o firma de ejemplares. Hay quien llega con su primera obra bajo el brazo, como Rosario Baleirón y su Mamá vive en min, otros con premios nacionales aún recientes, como Xesús Fraga y su Virtudes (e misterios). Y junto a ellos, Berta Dávila, Suso de Toro, Rosa Aneiros, Diego Ameixeiras, Alfonso Eiré, Julia Lago, Marcos Calveiro, Pedro Feijóo...

Termino mi (delicioso) peregrinaje entre libros y gentes que los aman con una sugerencia poco convencional ambientada en el Camino: es de A Gata Tola, y como lo suyo son las novelas ilustradas, Berta me recomienda En Camino, de José Ángel Ares y Paco Hernández. Me ato las botas para seguir a las jóvenes protagonistas en su ruta a Compostela.