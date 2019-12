El Bloque Nacionalista Galego ha optado por no tomar partido en la elección del presidente del Congreso de los Diputados. Néstor Rego ha tomado posesión de su escaño en las Cortes pero a la hora de escoger a los representantes de la Mesa ha introducido un voto nulo en el que se lee "Sempre por Galiza" (Siempre por Galicia).

Él mismo ha aireado en redes sociales esa opción. "Es una forma de abstención remarcando que nuestro compromiso es trabajar por Galicia", le contestaba a un twitero que le ha reprochado que haya optado por esa fórmula.

O voto de ⁦ @obloque ⁩ para a presidência do Congreso: ‘Sempre por Galiza’ pic.twitter.com/i6VL5jvVPe

UTILIZACIÓN DE LA NORMATIVA LUSISTA

Llamativa, por cierto, la forma de escribir en gallego que ha escogido Néstor Rego, que en sus comentarios de Twitter opta por la palabra portuguesa "presidência" frente a la gallega "presidencia". Tampoco la forma de referirise a la comunidad "Galiza" es oficial o la utilización de "nossa" en vez de la palabra gallega "nosa" ("nuestra", en castellano)

El BNG consiguió un diputado en las últimas elecciones generales y en sus primeros movimientos se ha posicionado claramente con las formaciones independentistas de otras comunidades. "Nos hemos reunido hoy con formaciones de Euskal Herria y Catalunya para trabajar conjuntamente en defensa de la democracia, del derecho de autodeterminacción y de la soberanía de nuestras naciones", decía Rego en Twitter.

Representantes no Congreso e no Senado das formacións soberanistas da Galiza, EuskalHerria e Catalunya reuímonos hoxe para reafirmar o compromiso de traballar conxuntamente en defensa da democracia, do dereito de autodeterminación e da soberanía das nossas nacións. .@obloque pic.twitter.com/GSa0v6SJT1