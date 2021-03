Visitantes y peregrinos, a cuentagotas en el arranque de la Semana Santa en Santiago

La Semana Santa sería cualquier Año Santo, el arranque de una temporada alta espectacular en Santiago: en tiempos de pandemia, la Plaza del Obradoiro se despereza sin embargo casi vacía. Es cuestión de echarle paciencia: el tiempo acompaña así que espero un ratito al sol y enseguida, los primeros visitantes de la mañana.Son una pareja de A Coruña que viene a celebrar su aniversario de bodas: "mañana hacemos 36 años de casados", me dice él, guiñando el ojo casi escondido detrás de la mascarilla. Ella asegura que desde febrero del año pasado "no han salido de casa para nada, ni para comer fuera". El covid impone... y los cierres perimetrales sucesivos no han ayudado, es verdad.

También desde A Coruña se han venido a Santiago Adela y sus cinco nietos adolescentes: "tenemos por costumbre hacer una excursión juntos coincidiendo con el cumpleaños Adelita y Cecilia, el año pasado ya no pudo ser... así que este año hemos apurado y el primer día de vacaciones y nos decidimos, por si acaso la cosa se pone peor". Era la primera visita a la catedral tras la restauración: "me quedé asombrada... hay cosas que yo para mi que no las había visto", me dice Adela, "tenemos una joya".





En verano te encuentras muchos "turistinos", es mejor peregrinar ahora





PARA PEREGRINAR, CASI EL MEJOR MOMENTO

Me despido de Adela y familia y me encuentro con dos peregrinos extasiados ante la catedral: el suelo de la plaza sigue siendo de granito... pero por sus caras se diría que hay alguna zona de piedra mullida, porque están tumbados con gesto de absoluta satisfacción. Unos minutos de charla con ellos lo explican todo: Francesca es una profesora italiana que se enamoró de Muxía tras concluir en el Santuario da Barca las tres peregrinaciones anteriores a esta. Está de año sabático en esa villa hasta el verano, cuando tocará volver a Vicenza, pero asegura que su deseo es poder dedicarse en el futuro a la acogida de peregrinos porque me asegura que "el camino es el Reino de Dios en la tierra: la gente es muy buena, después cuando vuelves al mundo real tienes que tener tus defensas y todo... pero en el camino la gente es muy buena muy buena". Esta peregrinación, ha sido, claro, distinta a las anteriores, con menos peregrinos a lo largo de toda la ruta: "pero yo soy creyente, y un verdadero camino tiene que ser así, con pocas distracciones... en verano hay muchos turistinos, no son peregrinos", añade.

Entre la buena gente que se encontró de camino a Santiago, Manuel, vecino de Marín: perdió a cinco familiares con covid en apenas seis meses. Me dice que se puso en camino por los que se han ido "pero también por los que han sobrevivido, alguno, después de dos meses en la UCI...les he dicho que esta vez lo hago yo, pero que se preparen para hacerlo conmigo otro año". Le pregunto qué piensa cuando ve a gente que se salta las normas sanitarias: "A estos que hacen las fiestas clandestinas, yo los llevaba a una UCI, para que sepan lo que hay: ¿no se enteran que hay gente que perdió mucho?"